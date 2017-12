Nunca devuelvas una llamada a estos números La Guardia Civil alerta del 'timo de la llamada perdida' desde diferentes prefijos del extranjero LEONOTICIAS Miércoles, 6 diciembre 2017, 10:42

Suena el teléfono pero la llamada es tan corta que no te da tiempo a cogerlo. No es que se haya cortado, sino que quien te ha llamado lo ha hecho así a propósito para que le devuelvas la llamada. El problema viene cuando tu haces precisamente eso. Devuelves la comunicación a ese número con prefijo extranjero y...¡zás! la factura de este mes tendrá una sorpresa no demasiado agradable. Y es que el precio que te cobrarán por esta llamada tendrá una tarifa especial (bastante cara), de la que el estafador se llevará una parte importante. Hablamos del 'timo de la llamada perdida', una práctica bastante antigua que 'ha resucitado' recientemente y de la que la Guardia Civil advierte a través de Twitter.

Los números de los que provienen estas llamadas, de un solo tono, suelen comenzar por por los números 355 (es el prefijo de Albania), 225 (el de Costa de Marfil), 233 (los tres primeros números de Ghana) y 234 (llamadas que provienen de Nigeria).

Ante este tipo de timos la Guardia Civil tiene claro lo que hay que hacer: «no devuelvas la llamada a estos prefijos», salvo que se trate de un número de alguien que conozcas, por supuesto.