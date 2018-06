Un nuevo 'Ecce Homo' en una ermita de Navarra

«Madre mía... Eso». Esa es la expresión más repetida cuando se pregunta a los estelleses sobre la restauración de la escultura de San Jorge, en la iglesia de San Miguel de Estella, el ya conocido como el 'Ecce Homo' navarro. El San Jorge de Estella, una escultura del siglo XVI, apenas es ahora reconocible. «¿Qué le ha pasado al San Jorge de Estella? Una magnífica escultura de principios del XVI que ha perdido la totalidad de su policromía original para transformarse en esto», denuncia la restauradora Carmen Usúa en el perfil de su empresa ArtUs en Twitter y Facebook. Las imágenes que acompañan su lamento muestran una antigua escultura del santo a caballo, antes y después de la «restauración», encargada por el párroco a una profesora de una escuela de manualidades de la localidad, Karmacolor Estella, informa El Correo.

«¡Parece un ninot, una falla valenciana!», asegura Usúa, que denuncia cómo su 'restauradora' ha lijado sin rubor la policromía antigua del San Jorge, le ha aplicado escayola y lo ha repintado dándole tres manos sin tener en cuenta cómo era esta figura. La propia responsable de Karmacolor colgó en Facebook el proceso llevado a cabo con la escultura. «Los arreos del caballo son ahora rojos cuando esta figura tenía orla de plata y pan de oro, aunque perdido y sucio, pero recuperable con una buena restauración», se lamenta la restauradora.

En el vídeo se ve cómo la perpetradora de la intervención en el San Jorge aplica escayola, mientras dice: «Estamos intentando mantener todos los tonos y el proceso para alterar la pieza lo menos posible. Ahora vamos a aplicar el mismo color que encontramos de base, que es un gris azulado, y hacerlo un poquitín más claro, porque como vamos a darle tres manos, y cada mano lleva su lijado, luego veremos cuando se seque si hay que alterar un poco el tono o no».

El historiador y bibliotecario navarro Miguel Zuza, miembro del Consejo Navarro de Cultura, también ha criticado esta «desdichada intervención que ha sufrido el pobre San Jorge». «Imagino que hubiera querido salir a galope de su capilla antes de consentirlo. Qué pena que no pudiese lograrlo», se lamenta en su Facebook.

El 'San Jorge' de Estella «tenía la particularidad, entre todas las imágenes tardomedievales conservadas en Navarra, de que era prácticamente la única que mostraba a la perfección cada pieza de la armadura completa que empleaban los caballeros de fines del siglo XV- principios del siglo XVI», explica el experto, que utilizó en muchas ocasiones la fotografía de esta escultura en las charlas que ofreció durante una temporada sobre el armamento medieval en el arte navarro. El miembro del Consejo Navarro de Cultura lamenta que «ahora todo eso se ha convertido en una figura de carrusel de feria».

¿Irreversible?

Es tan «evidente el destrozo», que Carmen Usúa está «convencida al cien por cien que una intervención así no ha podido ser autorizada por los técnicos de Patrimonio de Navarra, porque llevo más de 20 años trabajando para el Gobierno de Navarra y para distintas administraciones, y ¡nos piden hasta las caries! Tenemos que hacer un proyecto previo, al ser un bien protegido nos tienen que dar permiso y aprobar esa intervención, durante los trabajos tenemos varias visitas de obra para ver cómo evolucionan y cuando finaliza la restauración, ellos dan el visto bueno y hay que escribir un informe con sus analíticas, cómo se ha hecho, por qué...»

«Esto jamás, jamás lo ha podido autorizar Patrimonio», insiste la restauradora, que apunta a que habrá sido «un encargo privado». Y este es el resultado.

«Mi pregunta es: ¿qué ha pasado con San Jorge? ¿Qué se le ha hecho? No entiendo cómo la gente no comprende que un patrimonio como éste, que está protegido e inventariado, no puede caer en cualquier mano, que intervenir en cualquier obra supone un estudio previo profundo. Además, durante la intervención se van descubriendo cosas, se van cambiando metodologías en función de la fragilidad, del material... Nadie se pone a construir edificios si no es un arquitecto, ¡cómo se meten entonces a hacer esto! No lo entiendo, y esto se repite constantemente. Están jugando con obras que tienen más de 500 años y muchas veces esas intervenciones no tienen vuelta atrás», denuncia Carmen Usúa.

¿Es ya irreversible la actuación sobre el San Jorge de Estella? Tras ver el vídeo de Karmacolor en el que se ve cómo varios fragmentos de la talla de madera han sido lijados, la experta de ArtUs considera, a priori y sin examinar directamente la escultura, que recuperar lo perdido «es casi imposible».

«Supongo que Patrimonio después de esto hará un estudio, hará catas y verá qué se conserva y qué no. Lo que está claro es que la reversión de esa intervención va a costar diez veces más en tiempo y en dinero de lo que ha hecho esta chica», finaliza.

Control público de las iglesias

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, comentó ayer a Efe que «sí que parece que la restauración deja bastante que desear, al tratarse de una obra del siglo XVI, una escultura policromada con la que hay que tener mucho cuidado con los materiales que se utilizan, porque puede perder toda la capa original».

El trabajo, agregó, lo había realizado una profesora de manualidades de Estella, al parecer por encargo del párroco de la iglesia. Según el alcalde, el trabajo se realizó «sin conocimiento del Ayuntamiento desde luego y supongo que sin conocimiento de los técnicos competentes en la materia del Gobierno de Navarra, porque imagino que habrían aconsejado otro tipo de restauración».

«Si nos lo hubieran comentado, en el Ayuntamiento hay personas muy concienciadas con el patrimonio de la ciudad y hubiéramos pedido un informe al Gobierno de Navarra para que aconsejaran» sobre la forma de hacer la restauración, apuntó Leoz, que aseguró que, «desde el punto de vista patrimonial, histórico y artístico es una lástima» lo ocurrido.

Leoz subrayó que este caso «es un ejemplo a mi entender de la falta de control que hay de todo el patrimonio que hay en iglesias, que debería estar en manos de la administración pública, porque la gran mayoría de templos y de obras han recibido siempre dinero de la ciudadanía y por lo menos deberíamos tener un control sobre las mismas para que no sucedan este tipo de cosas».