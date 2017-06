El 10% de los centros «tiene carencias muy graves», según la Junta de Personal Docente El colectivo celebra su asamblea anual junto al CEO 'Camino de Santiago' de la Virgen, señalando las «serias deficiencias» que sufre el centro educativo NACHO BARRIO Jueves, 8 junio 2017, 13:04

Ante las puertas del CEO 'Virgen del Camino', situado en la Virgen del Camino, la Junta de Personal Docente de de Centros No Universitarios de León celebró su asamblea anual y aprovechó para poner en negro sobre blanco la situación de «carencias» que a su juicio viven los centros de la provincia.

Asegurando que con la Dirección Provincial de Educación «solo existen buenas palabras e intenciones que no se traducen en hechos», el presidente del colectivo, Javier Fernández, denunció que «cerca del diez por ciento de los centros tiene carencias muy graves», situación que achacó «no solo a los recortes, sino también a una clara voluntad de favorecer a la educación concertada».

Hace tres años la organización realizó un estudio sectorial sobre las deficiencias de los centros públicos de enseñanza de León, que van desde falta de aulas a la poca conveniencia de las mismas para el uso que se les da. Después de este periodo, la Junta de Personal Docente ha vuelto a cotejar la realidad de los centros y, «aunque hemos visto ciertas mejoras, como es normal, seguimos denunciando que existen carencias».

En la mañana del jueves, delante del CEO Camino de Santiago, Fernández apuntó a que el centro del alfoz «es uno de los ejemplos de situación insostenible», ya que «este centro necesita mejoras y ampliación como agua de mayo, las obras proyectadas van a aliviar pero no van a resolver». Estos trabajos se centrarían en la construcción de seis nuevas aulas en uno de los laterales del centro.

«Ahora mismo no tienen aulas para refuerzos, desdobles, dibujo o tecnología, no se cabe y el centro no cumple la normativa», entendía Fernández.

Por parte del Ampa, Juan Manuel González secundó las palabras del presidente, al tiempo que manifestó que «lo que se hacen son parches, no hay una voluntad de mejorar el centro porque se prefiere que los niños se vayan a la concertada».