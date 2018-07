Los cursos imprescindibles para empresarios y emprendedores Hay determinados aspectos relacionados con los negocios que todo empresario y emprendedor debe conocer, de manera que os hemos preparado un listado con una serie de recursos que consideramos esenciales para ayudaros a formaros y disfrutar de las ventajas de tener una base más sólida. LEONOTICIAS Lunes, 9 julio 2018, 10:31

Sacar adelante un negocio es algo bastante complicado, pero lo cierto es que los resultados son mejores si tenemos a nuestra disposición las herramientas y los conocimientos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. A través de los cursos que os vamos a recomendar a continuación, tanto empresarios como emprendedores podréis acceder a aquellos detalles y conocimientos básicos gracias a los cuales podréis gestionar mucho mejor vuestro propio negocio

Aprende contabilidad y gestiona directamente tu negocio

Todo empresario o emprendedor debe empezar teniendo una buena base empresarial, es decir, debe adquirir la capacidad de poder gestionar todos los asuntos relacionados con su propio negocio, para lo cual es esencial que comenzaremos aprendiendo y teniendo nociones básicas relacionadas con la contabilidad, ya que de esta forma no sólo vamos a poder conocer el modo en que se mueve el dinero dentro de nuestro proyecto, sino que además también tendremos la posibilidad de tomar decisiones en relación con la economía de la empresa.

Debemos recordar que este tipo de conocimiento es esencial, es decir, un empresario que no domina en absoluto la contabilidad y la gestión de su propio negocio, generalmente va a tener muchos problemas en el futuro, muy especialmente porque no nos podemos confiar del todo de las personas que hay a nuestro alrededor, no ya sólo por el hecho de que puedan tener malas intenciones, sino por la simple razón de que, al no tener nosotros conocimientos relacionados, tampoco podemos saber si su trabajo lo están realizando con la máxima efectividad.

Por ello, nuestra recomendación es que empecéis realizando este curso contabilidad online, gracias al cual tendremos la posibilidad de mantener un control muy exhaustivo de nuestro propio negocio, pudiendo entender movimientos y cosas que antes se nos escapan por completo.

Este es el primer paso para poder realizar una gestión mucho más eficiente de todos los sectores de cualquier proyecto que pongamos en marcha, consiguiendo saber a dónde se dirigen esos gastos en exceso que ha habido en los últimos meses, o a que se debe el aumento de ingresos y cómo podemos establecer una técnica que nos ayude a tener más de lo segundo que de lo primero.

Te ayudamos a conocer mejor el mundo de las finanzas

También es esencial que evitemos a conocer mejor el modo en que se mueven las finanzas, es decir, la economía va a ser esencial para nosotros, ya que tenemos un negocio y, deteniendo de su estado, nos podrá ir mejor o peor, o incluso también podemos variar nuestras decisiones o el ámbito laboral en el que nos movemos en función de cómo predigamos que se va a mover el mundo empresarial en los próximos meses y años.

Para ello tenemos un montón de cursos finanzas muy interesantes a través de los cuales podremos desde empezar a dar nuestros primeros pasos en el ámbito empresarial, es decir, conocer las bases de las finanzas, hasta incluso adquirir conocimientos mucho más avanzados que nos ayuden a tomar determinaciones mucho más efectivas y realistas, las cuales evidentemente serán las que nos ayuden a conseguir una mejora sustancial en las posibilidades de nuestro negocio de cara al futuro.

Si vas a tener empleados, debes aprender sobre nóminas y Seguridad Social

Cuando somos autónomos o no tenemos empleados, generalmente no tenemos que realizar demasiados cálculos ni movimientos dentro de nuestro negocio. Sin embargo, el problema llega cuando empezamos a incorporar trabajadores a nuestro negocio, o incluso pasamos de ser sólo autónomos a ser autónomos con una empresa, de manera que entonces ya tenemos que empezar a entender acerca de las nóminas y por supuesto también de los seguros sociales.

Para ello tenemos este curso nominas y seguros sociales que nos puede ayudar a empezar a conocer las bases de este ámbito de nuestro negocio, que de hecho es esencial puesto que debemos llevar con la máxima profesionalidad para evitar errores que puedan suponer problemas e incluso sanciones en el futuro.

Ya sabéis que a la hora de gestionar la economía de una empresa, es esencial que cumplamos con todas las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda, ya que de lo contrario, cualquier pequeño error o despiste se puede acabar convirtiendo en un serio problema para nosotros, de manera que todos y cada uno de los movimientos los tenemos que dar con solvencia y garantías, de manera que no tengamos dudas ni nos sintamos inseguros debido a que podamos estar cometiendo algún tipo de error.

En la mayor parte de los casos está claro que para llevar todos estos papeleos, lo que hacemos es contratar un gestor que se encargará de ponerlo todo en orden, en cuyo caso a priori lo que haríamos sería olvidarnos por completo de todo y dejar que se encargue de llevar a cabo las tareas que a nosotros en realidad no parece que nos llame mucho la atención.

Sin embargo debemos ser conscientes de que nosotros seguimos siendo los principales responsables de nuestro negocio, es decir, si nuestro gestor hace las cosas mal, podéis estar totalmente convencidos de que la responsabilidad va a ser vuestra, y las sanciones os irán a vosotros, no al gestor, lo que significa que, aunque sea un gestor el que nos lleve todos los papeleos, si nosotros nos encargamos de mantener un control exhaustivo que nos permita comprobar que todo se está haciendo de la forma correcta, evidentemente tendremos muchas más posibilidades y garantías de poder llevar a cabo cualquier tipo de proceso o papeleo sabiendo que estamos dentro de los márgenes que exige la normativa.

Por ello, nuestro consejo es que realicéis este curso nominas y seguridad social ya que son conocimientos que os van a ser de mucha utilidad tanto en los proyectos que tengáis ahora entre manos como en todos aquellos que tengáis pensado abrir en un futuro próximo.