disfrutar del Black Friday sin endeudarse Valorar el momento de realizar los desembolsos, conocer las condiciones de devolución de productos o tener en cuenta la financiación adquirida, imprescindibles para que el Black Friday no pase factura I. Santos LEONOTICIAS Miércoles, 22 noviembre 2017, 15:27

Se acerca uno de los días más comerciales del año: el Black Friday. Una jornada de grandes descuentos que marcará el inicio de las compras de Navidad y un dolor de cabeza para muchos consumidores.

Las adquisiciones durante el Black Friday se ven reforzadas cada vez más por el entorno digital ante el aumento de usuarios que realizan sus compras con tarjeta de crédito por Internet. Según el Informe Europeo de Pago de Consumidores de Intrum Justitia del pasado año, la mitad de los españoles utiliza la tarjeta de crédito a menudo para realizar compras por Internet, y un 40% afirma que la facilidad para obtener productos online les impulsa a consumir más.

La fiebre de las ofertas hace que muchos gasten por encima de sus posibilidades y vean las tarjetas como una extensión de su dinero. Para poder disfrutar de este ‘viernes negro’ sin necesidad de aumentar las deudas y con una gestión responsable de sus finanzas, expertos de la organización combinada Intrum Justitia y Lindorff, líder mundial en gestión del crédito, facilitan algunas claves a tener en cuenta para que no se compliquen las compras.

Establecer prioridades

Se recomienda echar un vistazo a todas las alternativas producto por producto, especialmente a los tecnológicos. Los ordenadores, televisores, móviles o tabletas se convierten en los verdaderos reyes del Black Friday al acumular las mayores bonificaciones. No obstante, un descuento no es sinónimo de ganga si no se necesita ese producto a corto plazo. De ahí sea conveniente analizar las necesidades personales antes de optar por la compra de cualquier dispositivo.

Comparar

Conviene realizar una comparación previa del valor de los productos para así adquirir solo aquello que realmente interese. En ocasiones, algunos precios aumentan pocos días antes del Black Friday y vuelven a bajar durante el ‘viernes negro’.

Los descuentos, siguen

Dos días después, el lunes, vuelve la locura. El CyberMonday desata de nuevo el entusiasmo por las compras y sus descuentos, esta vez en Internet. Por ello se aconseja ser cauteloso y mantener la calma, comparar calidades y valorar si es el momento de realizar ese desembolso o si, por el contrario, sería mejor dejarlo para más adelante.

Conservar el ticket de compra

Conocer las condiciones de cada establecimiento para devolver un producto y saber cómo se realiza el abono en caso de devolución, es clave antes de realizar cualquier compra. De este modo se evitará que el dinero acabe en un cheque regalo canjeable únicamente en un establecimiento que no se frecuenta. Sin embargo, ésta no es la única acción para la que se necesita conservar el ticket de compra. Sin él, será imposible, por ejemplo, reclamar un importe que no corresponde con la promoción de descuento anunciada o acceder al regalo corporativo que acompaña la compra de un determinado producto.

Analizar la financiación

En estas fechas son muchos los establecimientos que ofrecen préstamos para realizar las compras y facilitar el gasto al cliente. No obstante, se recomienda ser cauteloso, examinar alternativas y evitar endeudarse por encima de las posibilidades personales en jornadas como éstas. De todas formas, en caso de que sea indispensable recurrir a un instrumento financiero como la tarjeta de crédito para adquirir los productos necesarios, es conveniente contar con este gasto en el presupuesto de los próximos meses. De este modo, se podrá devolver el dinero con mayor facilidad.