Auténticas personas Down España celebra hoy el día del síndrome con la campaña #Auténticos, un vídeo que se ha hecho viral y la invitación a la sociedad a unirse al movimiento Miércoles, 21 marzo 2018, 10:10

Una persona auténtica se muestra tal y como es. De forma natural. Sin tapujos. Es lo que hace especiales a todos aquellos que son consecuentes, genuinos, inimitables y de los que esperas lo que ves. Puro brillo, pura sensatez, pura transparencia.

Y esa, la autenticidad, es una de las principales virtudes de las personas con Síndrome de Down. Así lo demuestra el primer minuto del vídeo que Down España ha preparado para hoy, Día Mundial del Síndrome de Down, en el que dos chicas aparecen hablando en un sofá: «¿Tú tienes defectos?; ¿Yo? Ninguno»; (cara de sorpresa) «pues yo sí».

Tanto ellas como el resto de personas que salen en el vídeo reclaman lo mismo, y ese es uno de los objetivos de la celebración de un día como hoy: que se les trate como lo que auténticamente son, personas.

La grabación, sin guión, es también pura naturalidad. Personas con Síndrome de Down y familiares y amigos hablan sobre cómo se sienten, qué les caracteriza, cómo les gusta que les traten y qué les sienta mal. Con frases como «no somos un bicho raro, no somos enfermos», «cuando me tratan como a una niña lo que hago es que directamente ni hablo» o «no me siento diferente, la gente está equivocada», demuestran que tener síndrome de Down no es un problema para ellos, sino que forma parte de lo que son. Y lo mismo ocurre con sus familiares que destacan que «la gente solo ve lo malo», que ellos son «superación desde el minuto uno (entre lágrimas) o que tener una prima con Síndrome de Down le ha enseñado “a ver la sociedad de otra manera. A ver que lo diferente es bonito».

En una semana el vídeo consiguió alcanzar las 138,000 visualizaciones y el objetivo de la Asociación es que se haga viral y que hoy #Auténticos sea Trending Topic.

La Federación, además, lanza una campaña en redes sociales invitando a la sociedad a que se una al movimiento de los #Auténticos. Para ello, ha elaborado dos pegatinas ‘Soy Auténtico’ y ‘Soy Auténtica’ y pedirá a la sociedad que se sume haciéndose un selfie o grabándose un vídeo con la pegatina de la campaña en la solapa, explicando por qué creen que las personas con síndrome de Down son auténticas y compartiéndolo en sus redes sociales con el hashtag #auténtico.