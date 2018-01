3 destinos para aprovechar al máximo tus vacaciones de invierno Muchos empleados disfrutan de este beneficio entre los meses de enero y marzo R. I. Martes, 2 enero 2018, 18:38

A escasos días de finalizar la Navidad son muchos los que han puesto ya el ojo en la siguiente fecha clave, las vacaciones de invierno, y es que son muchos los empleados que tienen la oportunidad de disfrutar de este beneficio que algunas empresas conceden entre los meses de enero y marzo, ¿eres uno de los afortunados?

Estas vacaciones son perfectas para hacer todo lo que no has hecho durante Navidad en caso de que te haya tocado trabajar, como por ejemplo viajar, ¿no crees? Hay infinidad de destinos esperándote en el mundo deseosos de que los descubras y en Vueling te ofrecen la oportunidad de conseguirlo a un precio realmente inmejorable, ya que puedes disfrutar de hasta un 50% de descuento en tus vuelos gracias al código descuento Vueling de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece?

Si el conocer este descuento especial te ha dejado en shock y por ello tu creatividad brilla por su ausencia en estos momentos, no te preocupes, ya que a continuación te vamos a recomendar algunos de los mejores destinos que puedes disfrutar actualmente. ¡Toma nota!

Suiza

Sin duda este destino es el más idóneo para aquellos que quieren ‘desaparecer’ unos días y alejarse del bullicio, la tecnología y en general la ajetreada vida de la ciudad. Suiza, y especialmente la zona correspondiente a los famosos Alpes te proporcionarán esa experiencia de contacto con la naturaleza única, placentera y cercana. Para disfrutar de estos hermosos parajes el tren turístico ‘Wilhelm Tell Express’ suele ser una de las mejores opciones y es que podrás conocer Lucerna, el inmenso valle Reuss de Uri, el Ticino, Locarno, Lugano, y además por supuesto realizar paradas para correr por los grandes prados verdes, disfrutar de postales únicas observando las inmensas montañas al fondo, degustando cada uno de los platillos estrella de su rica gastronomía, descubriendo cada uno de sus lugares y tradiciones, y por supuesto, maravillándote con sus espectaculares vistas panorámicas nocturnas desde el tren que harán de este viaje uno de los mejores momentos de tu vida sin excepción.

Israel

Si prefieres playa, sol y calor, tu destino ideal es Israel y concretamente, Tel Aviv. Visita cualquiera de sus playas más famosas como son las de Gordon-Frishman o la de Hilton. El ambiente veraniego en pleno invierno está presente en cada esquina, ya que en el paseo marítimo podrás encontrar una gran diversidad de restaurantes, tiendas de ropa y por supuesto, chiringuitos. Además, la principal ventaja de ir ahora reside en que no habrá mucho ambiente turístico por lo que podrás disfrutar del verano adelantado en absoluta tranquilidad y sin tener que preocuparte por encontrar un hueco para colocar la sombrilla. Disfruta de increíbles atardeceres y amaneceres con las montañas de fondo y si tienes suerte puedes incluso ver algún delfín por la zona.

Tailandia

Mientras que en España empezamos a experimentar las primeras lluvias de este tardío invierno, en Tailandia es precisamente ahora cuando disfrutan de un buen clima cálido de aproximadamente 30 º C máximo de temperatura y con lluvias muy irregulares, puesto que se ha acabado la temporada de los monzones, por lo que es un momento perfecto para perderse entre sus calles, conocer la tradición a partir de sus gentes, saborear su rica gastronomía, embriagarse de sus numerosos monumentos y sitios históricos o nadar en sus aguas cristalinas. No obstante, Tailandia es un país enorme, así que te recomendamos centrarte en las regiones del centro o las del sur, puesto que en las regiones del norte las lluvias serán más abundantes. Una buena alternativa es conocer Chiang Mai, Phuket o Mehongsorn, tres ciudades únicas, y siempre a partir de excursiones, ya que así podrás disfrutar al máximo de cada rincón de Tailandia. No dejes de pasar por el Parque de Khao Yai ni tampoco te pierdas el festival de los elefantes en surín.