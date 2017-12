Esto es lo que más atrae a los hombres de las mujeres, y no es lo que piensas Ni el pecho, ni el culo, hay otra cosa en la que ellos se fijan más C. GARCÍA Sábado, 9 diciembre 2017, 17:23

Los tópicos socioculturales han implantado que un hombre, cuando mira a una mujer, solo tiene en cuenta su físico: un pecho terso y generoso, el culo bien ejercitado y las piernas largas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, según el profesor David Bainbridge, especialista en biología evolutiva de la Universidad de Cambridge, lo que los chicos tienen en cuenta a la hora de fijarse en una mujer es su inteligencia.

Bainbridge asegura que «la inteligencia es, con mucho, la cualidad más atractiva para los hombres que buscan una compañera a largo plazo porque es probable que sea una madre responsable». Por lo que el físico ha pasado a un segundo plano en esta selección de la mujer perfecta.

A pesar de esto, la belleza sigue siendo un plus a la hora de elegir pareja. Aunque la inteligencia sea lo que más se destaca, los hombres no pueden evitar fijarse en cierto aspectos físicos. En el caso de los pechos, por ejemplo, buscan la simetría, por lo que no suelen gustarles demasiado los que son muy grandes, más propensos a ser asimétricos.

Con las piernas ocurre algo similar. Ellos prefieren las piernas rectas, que son «sinónimo de salud genética y ausencia de enfermedades de desarrollo», explica el profesor.