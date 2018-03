La Semana Santa a lo largo de tres siglos y vista por tres generaciones en El Corte Inglés El histórico fotógrafo Honorato Puente muestra junto a su sobrino-nieto César Cifuentes y al hijo de éste, Daniel Cifuentes, ‘La Semana Santa Leonesa desde el objetivo de tres generaciones’ LEONOTOCIAS Jueves, 15 marzo 2018, 12:45

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de León (sexta planta) acoge hasta el próximo 1 de abril la exposición ‘La Semana Santa Leonesa desde el objetivo de tres generaciones’, una muestra que recopila la obra de tres fotógrafos leoneses y papones que han conectado el siglo XIX con el XXI a través de 31 instantes de las celebraciones pasionales leonesas.

El centro de la exposición lo ocupa una gran reproducción del Nazareno de la Cofradía de Jesús obra del histórico fotógrafo leones Honorato Puente (1892-1967), una fotografía que llama la atención, además de por su expresividad, por la melena natural que luce esta icónica imagen de la Semana Santa Leonesa, y por el hecho de estar retocada con pintura al óleo, una innovación artística en la que este fotógrafo leonés fue pionero y que en la época se dio en llamar ‘fotóleo’.

La obra de Honorato Puente sigue siendo muy conocida en León pese a que han pasado 50 años desde su fallecimiento, y son muchas sus fotografías de sabor netamente leonés que adornan locales y domicilios de la ciudad, como la de Puerta Castillo o muchas de las que tomó para inmortalizar indumentarias y costumbres tradicionales leonesas, algunas de las cuales sirvieron en años recientes, por ejemplo, para recuperar a los Gigantes y Cabezudos de León.

Honorato Puente, papón de acera y enamorado de la Semana Santa como tradición, fue además un amante de las innovaciones tecnológicas que surgieron a finales del siglo XIX, y que le llevaron a ser pionero en la ciudad en campos como la electrónica, la radiotécnica o la fotografía estereoscópica en tres dimensiones.

Esta pasión de Honorato Puente por la fotografía y por la Semana Santa de su ciudad la heredó su sobrino-nieto César Cifuentes (Madrid, 1966), que pese a no haber vivido nunca en León, compartió con su padre desde el día que nació la túnica del Dulce Nombre y la procesión de Los Pasos al pie de su paso, La Dolorosa, del que es bracero.

Aficionado desde niño a la fotografía, su relación con León se intensificó desde que hace once años se unió a un grupo de enamorados de la Semana Santa leonesa residentes fuera de León ‘Foro Papones’, germen del actual portal papones.es. “De no conocer en León a nadie más que a mi familia, portal papones me llenó de buenos amigos para toda la vida, y eso me hace muy feliz”, afirma.

El mérito de César de mantener su contacto con la Semana Santa a pesar de haber vivido siempre en Madrid se multiplica en el caso de su hijo, Daniel Cifuentes (Madrid, 1996), periodista y presentador de profesión en Movistar +, que pertenece a la tercera generación desde que la familia abandonó su tierra por cuestiones laborales, pero que pese a ello jamás perdona su cita en León con la primera luna llena de cada primavera para desfilar en sus cuatro cofradías y, muy especialmente, el viernes santo con su abuelo y su padre junto a La Dolorosa, paso del que también es bracero. Cómo no, disfruta fotografiando distintos detalles de las celebraciones de la pasión con la cámara que, como digno descendiente de Honorato Puente, lleva colgada del hombro desde que tiene memoria.