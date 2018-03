Las recomendaciones para asistir al Encuentro en la Plaza Mayor Imagen de la 'Guía para el Encuentro'. Plano, guía y consejos para una de las citas más esperadas en la Semana Santa de León LEONOTICIAS León Miércoles, 28 marzo 2018, 13:17

Es uno de los actos más destacados de la Semana Santa de León y, si el tiempo lo permite, será de nuevo un acontecimiento de alcance nacional.

Plano, guía y consejos para una de las citas más esperadas en el tiempo santo.

Estas son las recomendaciones para el público asistente al acto del Encuentro en la Plaza Mayor de

- Horario de acceso de 7.00 a 8.15 horas.

- Acceso localidades sentadas: C/ Mariano Domínguez Berrueta, C/ Bermudo III y C/ Santa Cruz.

- Conservar la entrada hasta el final del Encuentro.

- Mantenerse sentado en su localidad durante el Encuentro.

- Las denominaciones de los sectores de gradas Izquierda y Derecha se consideran una vez sentado en su localidad.

- Para cualquier consulta sobre su localidad diríjase a los acomodadores uniformados con chaleco morado y con el emblema de la Cofradía así como a los vigilantes uniformados de Eulen seguridad.

- Esté atento a las posibles modificaciones del horario de la procesión y del Encuentro por causas climatológicas.

- La policia local, protección civil y cruz roja velarán por la seguridad y el orden durante el acto del Encuentro

- Respeten las señalizaciones e indicaciones dirigidas por la organización tanto de la procesión de los Pasos como del propio Encuentro.