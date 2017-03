Silván asegura que el afiliado de Segovia es «suficientemente libre» para votar

El alcalde de León y precandidato a la presidencia del Partido Popular de Castilla y León, Antonio Silván, ha visitado esta tarde Segovia donde ha trasladado las líneas generales de su precandidatura para suceder como máximo responsable del partido en la región a Juan Vicente Herrera. Silván ha sido recibido en la sede del Partido Popular de Segovia por su presidente provincial, Francisco Vázquez; la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente; y el portavoz del PP en la misma institución, Juan José Sanz Vitorio.

Durante su intervención, el alcalde de León ha defendido un planteamiento dirigido al afiliado del Partido Popular, en el que el objetivo y la razón de ser de la formación debe ser la atención de las personas. «El partido que conoce perfectamente nuestro territorio, el entorno rural y urbano, a las personas y sus necesidades es el Partido Popular. Es el instrumento que sirve para que Castilla y León siga progresando», explicó como su carta de presentación.

Destacó como principal baza de su proyecto político su conocimiento del territorio y de la organización en base a la experiencia adquirida durante los doce últimos años, periodo de tiempo en el que ha sacado diferentes conclusiones:«Una de las que más me llama la atención es que las ideas y las posibles respuestas para atender a las personas vienen de la calle. Yo soy un hombre de calle y de mirar a los ojos a los afiliados. Yo traslado eso, que el PP tiene que estar más en la calle» aseveró, aunque matizó que con ello no quiere decir que durante los últimos año no lo haya sido.«El PP tiene que ser generador de ideas y proyectos y no solo sostenedor de gobiernos. Es ahí donde quiero incidir. Se puede resumir en más calle y menos despacho», apuntó.

El precandidato a la presidencia del Partido Popular de Castilla y León asegura defender un partido más abierto y participativo con un mayor peso de los afiliados.«Sobre ellos debe pivotar la actuación de esta organización política. La razón de ser de nuestro partido son los 48.300 afiliados del Partido Popular de Castilla y León. Que cada afiliado tenga muy claro que la confianza que se deposita a través del voto no caerá en saco roto», apostilló Silván, quien mantiene su mano tendida a Fernández Mañueco, el otro candidato, hasta incluso después del proceso de primarias.«En el proyecto de Antonio Silván no sobra nadie. Todos somos necesarios antes y después del 1 de abril», declaró.

Respeto por Francisco Vázquez

La intervención de Antonio Silván se produjo en presencia del presidente del Partido Popular de Segovia, Francisco Vázquez, quien manifestó el pasado jueves su preferencia personal y la del partido por Fernández Mañueco.«Soy absolutamente respetuoso con los planteamientos que desde el punto de vista personal e incluso representando al partido pueda hacer cualquier persona. En ese sentido no hay ningún problema. Agradezco aquí la presencia de afiliados encabezados por su presidente Paco Vázquez», declaró al respecto Silván, aunque quiso dejar claro que «el afiliado de Segovia es suficientemente libre para depositar en la urna su voto en favor de la persona o el proyecto que considere va a garantizar un futuro a Segovia y la región».

Por último, el alcade de León también se refirió a la presencia de interventores en las meses electorales el próximo vierens, día de las votaciones.«Se trata de un proceso normal y democrático ante el cual Antonio Silván no tiene miedo a la democracia ni al voto libre de los afiliados de Segovia. No veamos fantasmas donde no los hay», concluyó.