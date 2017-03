El precandidato a la presidencia del Partido Popular de Castilla y León y alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado esta tarde en un acto a los pies del Acueducto en el que ha defendido su proyecto de futuro para el partido. Mañueco ha estado acompañado por decenas de afiliados y simpatizantes del PP de Segovia, que han acudido en mayor número que al acto que tan solo una hora antes había protagonizado el otro aspirante a suceder a Juan Vicente Herrera en el partido, Antonio Silván.

Durante su comparecencia, el regidor salmantino ha animado a los afiliados a inscribirse para poder votar el viernes y expresar así su deseo para el partido y para la región. Aseguró que sus avales son su familia en primer lugar y la militancia del Partido Popular en segundo término.«Los afiliados del partido de todas las provincias, como hoy se pone de manifiesto, han apoyado mi candidatura», indicó. Flanqueado por el presidente del PP de Segovia, Francisco Vázquez, y por la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, Fernández Mañueco presentó su proyecto de cara a un futuro en el que atisba nuevos retos con cuestiones fundamentales para la provincia de Segovia, como el peso de la agricultura, la ganadería o la industria agroalimentaria, así como del turismo.«Segovia es la puerta de entrada del turismo a la comunidad autónoma de Castilla y León», declaró el alcalde salmantino, quien también destacó la importancia de la industria logística en la ciudad y la provincia.

Frente a la experiencia que argumenta su rival por la presidencia del partido en la región, Fernández Mañueco destaca su juventud, ilusión, coraje y fuerza para afrontar un futuro en el que apuesta por el equilibrio entre las nueve provincias de Castilla y León.«La coordinación entre la dirección regional y las nueves direcciones provinciales es imprescindible y también con las distintas juntas locales y con la dirección nacional del partido», aseguró Mañueco, quien también incidió en la necesidad de recuperar nichos de votos y personas que estuvieron en el Partido Popular en el pasado.

«Estamos en un mundo en el que la transparencia y la regeneración democrática no son solo una exigencia, son también algo fundamental», manifestó. Incidió en el equilibrio entre el partido y las instituciones para que «ni las instituciones tengan que mandar al partido ni viceversa».

El precandidato a la presidencia del PP regional quiso aprovechar su estancia a los pies del Acueducto para recordar su cercanía a Segovia. «He venido aquí y he compartido buenos momentos y no tan buenos. Hemos disfrutado de los éxitos electorales y hemos tenido dificultades que superamos codo con codo. En ese sentido la gente del Partido Popular de Segovia me conoce y sabe que voy a contar con ellos. Sabe también que los necesito para seguir construyendo el proyecto del Partido Popular en Castilla y León», reconoció. Por último, quiso dar las gracias al Partido Popular de Segovia por haber mostrado públicamente su apoyo hacia su candidatura, aunque precisó: «Vengo a pedir el voto de los afiliados del Partido Popular de Segovia. Espero convencerlos».