Beatriz Hernández: «Me he enterado en un descanso del trabajo porque tenía 10 conversaciones de Whastapp»

Llegó hace cuatro años a Londres procedente de Ciudad Rodrigo para trabajar como 'nanny' y a lo largo de este tiempo ha notado que "las medidas de seguridad se han ido incrementando, se notó mucho a raíz de los atentados de Francia que reforzaron la seguridad en las estaciones de metro, de tren y hay más policía en las calles.

En relación al atentado de esta tarde, indica que "me ha pillado lejillos, llevo todo el día trabajando y de hecho a las 16:30 horas he cogido el móvil y tenía como 10 conversaciones de whastapp, todo el mundo preguntando y yo ni me había enterado". A partir de ahí, se ha interesado por el minuto a minuto de la noticia.

Asegura que la sensación es de "miedo" pero "en una ciudad así te expones a esto y con el Brexit que el día 29 ya empiezan con el lío, la gente está muy nerviosa".

Concluye apuntando que "se echa mucho de menos tu casa, aquí la vida es monótona y cara y queremos volver a nuestras casas".