Vox reclama respaldo para las energías limpias y renovables así como alternativas para los trabajadores del sector minero El secretario general de la formación visita Ponferrada, donde apuesta por la unidad de España, la lucha contra la corrupción y la reducción de administraciones

El secretario general de Vox, Javier Ortega, consideró que el Gobierno debería apoyar, no solo desde un punto de vista fiscal, sino también legislativo, las energías limpias y renovables, especialmente de aquellos sectores que sean productivos. Sin embargo abogó por buscar alternativas para los trabajadores de aquellos sectores que aún dependen de industrias contaminantes “para que puedan ir trasladándose a otras energías que son limpias y renovables”.

Ortega aclaró que Vox apuesta por apoyar “lo que realmente sea productivo” y no tener que soportar esos sectores deficitarios “a base de subvenciones”. El secretario general de Vox aclaró que la formación ha asumido el sacrificio de estar en política y su objetivo es “decir las cosas que creemos necesarias” y no hablar de lo políticamente correcto “a cambio de votos”. Por eso, en relación a la minería y las políticas energéticas, aclaró que aunque significan una carga social importante, tendrán que ir aparejadas a que sean economías que generen riqueza y no supongan para el Estado “una carga de algo que es ineficiente”, dijo.

El secretario general de Vox visitó hoy la comarca del Bierzo, donde mantuvo un encuentro con afiliados y simpatizantes de la formación en Ponferrada, donde ha tenido la oportunidad de “reforzar” al equipo provincial de León y al de la capital berciana, que estimó que están trabajando “muy bien”. Aunque el proyecto de Vox, que ya tiene la mirada puesta en las elecciones generales y europeas de 2019, tiene “una única voz en toda España”, también se piensa en las necesidades y particularidades de cada provincia española.

Confiados de que las encuestas de cara a las citas electorales, que dan representación parlamentaria a Vox, se puedan cumplir, la formación viajó hasta Ponferrada para lanzar un mensaje de confianza en España, para quien defienden tres retos que resultan “inaplazables” y en los que Vox aboga por ser “una respuesta clara” para millones de españoles.

El primero de ellos es “la unidad de España y el refuerzo del ordenamiento constitucional frente a quienes quieren romper la convivencia y acabar con la unidad territorial y política”; la formación propone también “una lucha sin cuartel” contra la corrupción porque estiman que es algo que “no tiene color político” y que hay que atajar “desde la raíz del problema” que consideraron que es “la falta de independencia de la justicia y la falta de transparencia en la contratación en las administraciones públicas”.

Un tercer aspecto en el que inciden desde Vox es en el “sobrepeso excesivo” de las administraciones que han provocado que los ciudadanos tengan que soportar “una carga de presión fiscal” que supone “un gasto innecesario” por la “sobredimensión de las administración y por la colección de asesores” a los que la formación se refiere como “la grasa del sistema administrativo” que supone “auténticas fortunas”.

Desde Vox se mantuvo que no se necesita un sistema de Comunidades autónomas, que se han convertido en “un gasto innecesario” que tan solo está sirviendo para “enfrentar a los españoles” y suponen “un foco de corrupción”. Pero como paso previo para acabar con el sistema autonómico, el Estado tendría que recuperar las competencias en materia de educación, sanidad y justicia para conducir a un modelo de “gobierno único” y con las administraciones descentralizadas.

Las previsiones de Vox para las próximas elecciones nacionales y europeas son buenas y apuntan a entre un dos y un cuatro por ciento de los sufragios, si bien confiaron en que los esfuerzos que están realizando, visitando todo el territorio nacional, tenga como hasta ahora “una respuesta positiva”. De hecho, la afiliación de Vox ha aumentado a un ritmo de “un 20 por ciento mensual” y se calcula que en poco tiempo podrá duplicarse el número de afiliados. “A raíz de las acciones judiciales que hemos adoptado, estamos viendo una mayor repercusión en los medios y tenemos grandes esperanzas”, insistió Ortega.