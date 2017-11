El PSOE de Ponferrada advierte de que asumir el Museo de la Energía sería «firmar el certificado de defunción de la Ciuden» Imagen de la Ciuden de Ponferrada. Los socialistas califican la hipotética cesión por parte del Ministerio de Energía de «caramelo envenenado» D. ÁLVAREZ/ ICAL Jueves, 30 noviembre 2017, 13:25

El portavoz del PSOE de Ponferrada, Olegario Ramón, advirtió este jueves a los responsables del Ayuntamiento de la capital berciana de que asumir la gestión del Museo de la Energía equivaldría a «firmar el certificado de defunción de la Ciuden». La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), que actualmente gestiona las instalaciones, está integrada en la estructura del Ministerio de Energía, al que Ramón acusó de ofrecer un «caramelo envenenado».

En ese sentido, el portavoz socialista aseguró que aunque exista un compromiso de financiación para los primeros años, éste no está asegurado en el futuro, por lo que se trata de «fondos para morder el anzuelo». «Se trata de que el museo perviva y que sea una referencia capaz de atraer gente a Ponferrada», manifestó Ramón, que hizo un llamamiento al resto de grupos políticos para que no den su visto bueno a las negociaciones y no consumen un «asesinato premeditado y con alevosía».

Ramón, que elogió el «proyecto de futuro integral» de Ciuden para la comarca, acusó al director general de la Fundación, Eduardo Castiñeiras, de poner en marcha una «estrategia para que la Ciuden vaya desapareciendo y se desvincule del Bierzo» y pidió al equipo de Gobierno de la ciudad «respeto» hacia el proyecto original de Museo Nacional de la Energía, con cabida para todas las formas de generación, transporte y distribución, «que actualmente no existe y que tendría su público», remarcó.

Al respecto, recordó que el convenio entre el Consistorio ponferradino y Ciuden refleja que el Ministerio se encargará de la puesta en marcha, gestión y control de las instalaciones y pidió a la alcaldesa de la ciudad, Gloria Fernández Merayo, citando sus palabras, que sea «exigente con el Ministerio» para hacer efectivo el documento. «No estamos para obras faraónicas, pero tampoco estamos para faraonas», espetó el portavoz socialista, citando de nuevo a la regidora.

En la misma línea, lamentó que la comisión municipal de seguimiento de ese convenio no haya celebrado «ni una sola reunión» a lo largo de los dos últimos años. «El grupo mayoritario de la oposición algo tendrá que decir», espetó el portavoz del PSOE, que criticó que el equipo de Gobierno «toma las decisiones sin tener en cuanta la aritmética».

La planta tecnológica

En cuanto a la planta de captación de CO2 de Ciuden en el municipio de Cubillos del Sil, Ramón lamentó que los proyectos presentados por los técnicos para dar viabilidad a las instalaciones estén «guardados en un cajón». «Nos han comido el terreno países de Asia y del norte de Europa», criticó el portavoz del PSOE, que lamentó las «oportunidades perdidas» al respecto. En esa línea, Ramón subrayó que «la planta tecnológica está al borde de la desaparición» y advirtió de que «el día que se empiece a quitar una tubería significará la muerte del proyecto de Ciuden».