Ponferrada actualizará el plan de ordenación de montes para evitar nuevos incendios en la zona de la Tebaida

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó hoy por unanimidad la “inmediata” puesta en funcionamiento del plan de ordenación de los montes del municipio, elaborado en 2006 en colaboración entre el Consistorio, la Junta y la Universidad de León (ULE). El objetivo es evitar nuevos incendios en el medio rural de la ciudad, como el que entre el 18 y el 23 de abril arrasó cerca de 1.300 hectáreas en la zona de la Tebaida, para lo cual el Consistorio destinará una partida de 10.000 euros en los siguientes presupuestos municipales, con el objetivo de actualizar el documento.

Al respecto, el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, avanzó que las reuniones con los responsables de la Junta se iniciarán a partir del 10 de julio, por lo que el plan podría quedar aprobado en “menos de un mes”. El pleno también aprobó por unanimidad que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en las diligencias previas que se siguen contra el presunto autor del incendio, así como solicitar a la Junta que la ciudad acoja medios antiincendios con carácter permanente.

Además, se solicitó también la recuperación de la patrulla verde, la elaboración de un plan de reforestación sostenible para la zona, la delegación de la gestión compartida de los montes de utilidad pública en el Ayuntamiento de Ponferrada y la delegación de las competencias en materia de ordenación forestal y extinción de incendios en favor del Consejo Comarcal del Bierzo.

Por otro lado, el pleno aprobó solicitar la comparecencia urgente en las Cortes del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que explique las labores desarrolladas en los días en los que el fuego estuvo activo. El punto del orden del día se aprobó con el voto favorable de todos los grupos, excepto el PP, que se abstuvo.

Por último, los grupos aprobaron constituir un grupo de trabajo que se reunirá cada 15 días hasta que se apruebe definitivamente el plan. En principio, la comisión debería estar formada por 15 miembros, aunque, tras el debate del pleno, se ampliará su quórum para incluir a colectivos como las juntas vecinales, los agricultores o los apicultores.

El pleno extraordinario había sido solicitado por los grupos municipales de PSOE, USE Bierzo y Ponferrada en Común (PeC). A la sesión acudieron varias decenas de representantes de las asociaciones y colectivos ecologistas, convocados por la plataforma Bierzo Aire Limpio, que mostraron una pancarta en la que se podía leer la frase “¡Basta de incendios! Tolerancia cero”.

En el turno de intervenciones, Mendo, que ejerció de portavoz del equipo de Gobierno en gran parte de la sesión, recordó que las primeras actuaciones tras el incendio se centraron en asegurar el abastecimiento de agua, la fijación del suelo y el acceso a las pistas y cortafuegos. Además, se consiguió la declaración de emergencia de las obras, con una dotación de 250.000 euros a cargo del Ministerio de Medio Ambiente.

Respecto al plan de ordenación de los montes de Ponferrada, Mendo recordó que su elaboración contó con un presupuesto de 160.000 euros, aportado al 75 por ciento por la Junta y al 25 por ciento por el Ayuntamiento. “No consta ningún acta plenaria en la que el plan se haya aprobado”, reveló Mendo, que aseguró que la última reunión de la comisión de seguimiento se produjo a finales de 2007.

Al respecto, el portavoz del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), Tarsicio Carballo, reprochó a la Junta que no disponga los “medios necesarios” para que los incendios no se propaguen. “Lo que había que haber hecho es prevenir, los incendios se apagan en invierno”, sentenció Carballo. El hoy portavoz de Coalición por el Bierzo (CB), Iván Alonso, lamentó que el convenio que alumbró el plan haya sufrido de una “falta de inversiones concretas”. “El fuego no entiende de ideologías ni territorios”, aseguró Alonso. Por parte de Ciudadanos (Cs), Ruth Santín definió como “fundamental” la puesta en marcha del plan y criticó la “pasividad e inactividad” de las administraciones.

Entre los impulsores del pleno, el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, consideró una “negligencia” no haber aprobado el plan tras diez años “durmiendo el sueño de los justos”. Fernández quiso hacer hincapié en las labores de vigilancia y sanción que deben llevar a cabo Junta y Seprona y exigió que no se recalifique el terreno incendiado ni se permita aprovecharlo para caza o pastos.

Por su parte, el portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, reclamó que se haga “pedagogía pública” para evitar que una “catástrofe” como la sucedida en la Tebaida no vuelva a ocurrir. Folgueral exigió a las administraciones que “pongan los medios necesarios para minimizar esa posibilidad”.

Por último, el portavoz socialista, Olegario Ramón, preguntó por los motivos por los que no se ha instado a la Junta a aprobar el plan en una década y exigió “información detallada” de las actuaciones llevadas a cabo para extinguir el incendio, que calificó de “absolutamente insuficientes”. En esa línea, pidió aclarar si hubo falta de previsión o de medios de extinción en los días en los que el fuego estuvo activo.