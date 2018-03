Los jubilados del Bierzo, «en pie de guerra» por las pensiones, convocan a una gran manifestación en Ponferrada Representanes de UGT y CCOO en El Bierzo, durante su comparecencia. / Carmen Ramos Los sindicatos UGT y CCOO hacen un llamamiento para conseguir una participación «mayoritaria» en la protesta que recorrerá este sábado las calles de la capital berciana CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 14 marzo 2018, 18:03

Los jubilados del Bierzo vuelven a la carga en defensa de sus pensiones. Los sindicatos UGT y CCOO en la comarca realizaron hoy un llamamiento a los bercianos para conseguir una participación «mayoritaria» en la manifestación que tendrá lugar este sábado día 17 de marzo en Ponferrada para exigir al Gobierno un giro de 180º en sus políticas y denunciar la «ridícula» subida del 0,25% aprobada para este año.

La protesta partirá a las 12.00 horas de la sede de los sindicatos, en la confluencia de las calles Doctor Fleming y Avenida de Valdés, y discurrirá por las Gómez Núñez, Plaza de Lazúrtegui, Pérez Colino, Luis del Olmo y Avenida del Castillo para terminar en la Plaza Fernando Miranda donde se dará lectura a un manifiesto conjunto de los representantes de UGT y CCOO, organizaciones convocantes de la movilización.

El secretario comarcal de la Unión de Jubilados y Pensionistas de Comisiones Obreras, Julio Díaz, enarboló la bandera de la lucha asegurando que «los pensionistas estamos en pie de guerra» y manifestó su indignación por la actitud del Gobierno. Lamentó que el Ejecutivo central se escude en que no hay dinero para aplicar una subida mayor a las pagas de los jubilados cuando lo destina a hacer frente a otras causas como es el caso los rescates bandarios. «Hay dinero suficiente en España para pagar las pensiones sí, por ejemplo, que pidan a los bancos que devuelvan todo lo que han tenido que aportar de la hucha de las pensiones», señaló. Animó, además, a los jóvenes a participar en la protesta por entender que «es una lucha de todos» ya que «si no hay contrataciones no hay pensiones».

«Nos estamos jugando el futuro»

Por su parte, el responsable comarcal de UGT, Omar Rodríguez, cree que «nos estamos jugando el futuro de nuestras pensiones» y entiende que «no es un problema del sistema sino de recaudación y de puestos de trabajo temporales y precarios» porque «las cotizaciones son bajas y no se puede hacer frente al pago de las pensiones». Asimismo, insistió en que las llamadas ayudas fiscales que estudia el Gobierno como la exención del IRPF no se traducirá en ventajas para los jubilados y sus familias dado que es una medida que beneficia ya al 63% de ellos.

Para el secretario comarcal de CCOO, Ursicino Sánchez, esta es una lucha en la que tiene que implicarse «toda la ciudadanía» dado que «si no hay cotizaciones no hay pensiones». Considera que es el momento de conseguir que la «época de cambios» que afronta el país «repercuta en las pensiones» para que los mayores «puedan mejora su poder adquisitivo».