'Guerra abierta' entre Muñoz y Carballo: «Tarsicio es una persona consumida por el odio»
CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 22 junio 2017, 17:10

'Guerra abierta' entre los portavoces municipales de Coalición por el Bierzo y el Partido Regionalista del Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada. La decisión de la Asociación de Vecinos Puente Boeza de elegir al edil de CB y concejal de Bienestar Social, Pedro Muñoz, como pregonero de los actos de la hoguera de San Juan del barrio ha encendido el enfrentamiento entre los dos concejales después de que Carballo anunciase su decisión de no participar en los actos y pidiera al colectivo que retirara este nombramiento.

«Tarsicio es una persona consumida absolutamente por el odio», ha señalado tajante Muñoz este jueves en respuesta a las críticas del portavoz del PRB. En este sentido, no ha dudado en recordarle al portavoz del PRB el respaldo ciudadano a las candidaturas de CB en las últimas municipales «con más de 8.000 votos en el Bierzo, 40 concejales, cogobernar en Ponferrada» a lo que ha unido el empeño por «ayudar a los vecinos de todas las asociaciones y no sólo del Puente Boeza», explicó. «Supongo que la próxima procesión no irá si voy yo o no asistirá a los plenos», indicó el concejal.

Pedro Muñoz lamenta, así mismo, que Tarsicio Carballo se atreva a decirle a una asociación lo que debe o no hacer. «Es tan patétito», apuntó. Es por ello que indicó que desde Coalición por El Bierzo «lamentamos causarle a Tarsicio este dolor, si yo pudiera evitárselo de verdad que lo haría, soy enfermero y estoy entrenado para esto, pero sinceramente no sé qué hacer», ironizó.

Recuerda que las dos facciones del colectivo vecinal «llevan aproximadamente enfrentadas diez años», por lo que deja claro que no renunciará a ser pregonero de la celebración dando cumplimiento al deseo de la asociación.

«Si yo supiera que esto puede causarle a alguien algún mal evidentemente tomaría medidas enseguida, pero sinceramente creo que la colaboración, la cooperación, la solidaridad, el ser buena persona, todo lo que nosotros desde Coalición por El Bierzo pedimos siempre, teniendo como receta para que esta ciudad avance, flaco favor le haríamos si una asociación te invita a ser pregonero y no vas porque piensas que a algún vecino no le guste», concluyó.