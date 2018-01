CB cree que Merayo llevará al Ayuntamiento a una «situación límite» si sigue gobernando sin presupuestos Los concejales de CB, Pedro Muñoz e Iván Alonso, conversan instantes previos a su comparecencia. / C. Ramos Muñoz deja claro que el cogobierno «no peligra» pero urge a la alcaldesa a acabar con una situación que ve «dramática» para la ciudad CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 9 enero 2018, 14:15

El Grupo Municipal de Coalición por El Bierzo considera que la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, llevará al Ayuntamiento a una «situación límite» si continúa gobernando sin aprobar el presupuesto municipal, tal y como ocurrió en el ejercicio 2017 que acaba de concluir. El portavoz de CB, Pedro Muñoz, reconoció hoy en una comparecencia junto al edil de Medio Rural, Iván Alonso, para hacer un balance anual de su gestión, que esta situación, agravada por la «herencia maldita y envenenada» del gobierno del bipartito que lideró Samuel Folgueral, han hecho que estos dos años de cogobierno hayan sido «muy duros»

«Si hoy 9 de enero todavía no sabemos nada del presupuesto, la situación cada minuto se agrava más y se alguien piensa gobernar sin presupuesto este 2018 yo no me atrevo a vaticinar las consecuencias porque es evidente que en el 2019 tendríamos ya unas elecciones con dos anualidades sin presupuesto, y si este Ayuntamiento tiene pocos problemas heredados el de la ausencia de presupuesto lo llevaría a una situación límite», subrayó el portavoz bercianista.

Para Muñoz la situación para la ciudad es en este momento «dramática» por lo que invita a Merayo de forma urgente a reconducirla llevando cuanto antes las cuentas a Pleno. «La persona que tiene poner un presupuesto sobre la mesa no lo pone y gobierna sin presupuesto y no se puede gobernar sin presupuesto», indicó. Entiende que ya no se pueden poner «tiritas en la herida» y que lo que hay que hacer es «dotar a la ciudad de un instrumento» que le permita «tener un modelo inversor».

En este sentido, no ha dudado en recordar a la alcaldesa que su obligación como representante pública es «gobernar para los ciudadanos» por lo que entiende que asumiría una «gravísima responsabilidad» si hace como «todos aquellos que piensan en sí mismos antes que en los ciudadanos y por esa misma razón no toman decisiones que hay que tomar» como es sacar adelante los presupuestos, algo que ve como una «gran cobardía política».

El también concejal de Bienestar Social ha dejado claro que CB ha hecho sus deberes al presentar «en tiempo y forma» a la Concejalía de Hacienda las cuentas de las dos áreas que dirigen. Aseguró, además, que, por su parte, el cogobierno «no peligra» y valoró muy positivamente el trabajo realizado en estos dos años por los bercianistas. «Se puede haber hecho mejor, pero nadie, hasta ahora, lo ha hecho», indicó Pedro Muñoz, que dejó claro que en los plenos «siempre hemos votado en conciencia» y recordó que incluso «hemos abandonado alguno».

Ayuda a domicilio

Muñoz también reconoció el respeto a la labor desarrollada mostrado por los representantes de los grupos de oposición, salvo en el caso de USE, a quien censuró que su portavoz criticara que hay que pagar 200.000 euros a la empresa que presta el servicios de ayuda domiciliaria, cuando en realidad fue él mismo el que en su día firmó el contrato. «Que Folgueral explique por qué hay que pagar ese dinero a la empresa por unos servicios que no ha prestado, porque los técnicos municipales dicen que no se prestó y que por tanto no hay que pagarlo”, afirmó el portavoz de CB, quien justificó en el interés general del Ayuntamiento y de los ciudadanos el que se presente recurso contra esa sentencia.

2017: Un trabajo «impresionante»

Por lo que respecta al balance de actuaciones en 2017 propiamente dicho en las concejalías que dirigen, desde Coalición por El Bierzo entienden que el trabajo ha sido «impresionante» especialmente en la de Medio Rural «con una inversión sin presupuesto de casi 400.000 euros» en obras en las pedanías del municipio. El edil responsable del área, Iván Alonso, incidió en la actuaciones llevadas a cabo en el patrimonio de los pueblos como es el caso de la Tebaida berciana y anunció que este año se acometerá una intervención en la iglesia de Santa María de Vizbayo en la localidad de Otero.

En cuanto a Bienestar Social, Muñoz destacó los 13.204 usuarios atendidos este año en los diferentes programas y servicios, «lo que supone un 20% de la población de la ciudad», apuntó. Así, en materia de dependencia se realizaron 585 valoraciones, se atendieron a 282 titulares de ayuda a domicilio y el programa de atención a personas en riesgo de desahucio llegó a acuerdo en 69 casos. En atención a menores se prestó ayuda a 160 chavales, 46 de ellos en riesgo de exclusión social, y el Centro de Atención a la Mujer realizó 1.200 intervenciones, atendiendo a 200 mujeres, entre otras muchas actuaciones en las que no faltó la atención a los mayores y al voluntariado. En cuanto a Participación Ciudadana, el edil calificó como un «hito» la creación del Consejo de la Ciudad y puso el énfasis en los 60.000 euros invertidos en instalaciones y mejora de servicios.