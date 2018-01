Coalición por el Bierzo denuncia que Folgueral «critica a los demás para tapar su desesperada situación judical» Samuel Folgueral, de USE Bierzo. «Le deseamos lo mejor, pero no toleraremos que alguien que ha hecho tanto daño al Ayuntamiento de Ponferrada y a los ponferradinos utilice los efectos de su propia incompetencia o de su tendenciosa gestión para acusar» LEONOTICIAS Lunes, 1 enero 2018, 18:28

Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada lamenta que el representante de USE, Samuel Folgueral, «se dedique a la descalificación generalizada con el único objetivo de tapar sus propias miserias, ya que próximamente tiene que declarar como investigado en los Juzgados, por uno de tantos asuntos turbios en los que anda metido».

En este sentido, ven «paradójico» que critique que el Ayuntamiento tiene que pagar 200.000 euros a la empresa que gestionaba el servicio de asistencia domiciliaria, por cuanto, a juicio del concejal de Bienestar Social, Pedro Muñoz, se trataba de un contrato altamente gravoso para el Ayuntamiento, puesto que teóricamente obligaba a pagar a la empresa adjudicataria más horas de las realmente prestadas. «Resulta asombroso que Folgueral muestre un empeño tan ciego en favorecer los intereses de esa empresa, en contra de los de todos los ponferradinos, aunque ello se explica si tenemos en cuenta que fue precisamente él, durante su mandato de alcalde, quien firmó ese contrato tan perjudicial para los intereses de Ponferrada». En todo caso, Pedro Muñoz asegura que la sentencia que obliga al pago está recurrida, «simplemente porque entendemos que es de justicia defender los intereses del Ayuntamiento de Ponferrada ante una situación gravemente perjudicial propiciada por el propio Samuel Folgueral que ahora critica tanto a quienes intentan poner un poco de cordura en los desmanes y dislates que él y su equipo cometieron». Según Muñoz, «es muy difícil entender que tengamos que pagar a una empresa unos servicios que no presta, pero eso parece no importarle a Folgueral, que, siendo concejal, se ha erigido en principal defensor de los intereses de esa empresa, eso si, sin dejar de dar lecciones a los demás sobre cómo tienen que hacer aquéllo que él no hizo cuando pudo hacerlo».

Respecto a las estructuras aterrazadas aparecidas en la zona de Manzanedo de Valdueza tras el incendio de la Tebaida de la pasada primavera es «un insulto intolerable y una falta absoluta de dignidad política» decir que el concejal de Medio Rural «hizo el ridículo» al hablar sobre ellas, porque el concejal de Medio Rural, estuvo «en todo momento» asesorado por un historiador y un arqueólogo, que no sólo destacaron y destacan la necesidad de excavar esas estructuras, sino que, además, comparecieron en la Comisión de Medio Rural para explicar la importancia de los hallazgos a los representantes de los grupos políticos. Samuel Folgueral, «que parece ser que lo sabe todo», señalan desde Coalición por el Bierzo, declaró que esas estructuras «no llegarán a cien años», pero «no aporta ninguna prueba de lo que dice, salvo las que le dicta su representante en la Comisión de Medio Rural, una persona resentida, con una formación precaria en la meteria, que no hizo nada, salvo enfrentar a las pedanías, cuando él mismo estuvo al frente de esa Concejalía y al que todos conocen cada vez mejor por su gestión al frente de la ARMH, de la que fue apartado por sus prácticas, llamémoslas poco éticas, tal y como han declarado repetidamente los responsables de dicha asociación».

Desde Coalición por El Bierzo no pueden tolerar que Samuel Folgueral «aplique el ventilador a sus propios excrementos políticos para tapar su cada vez más dramática relación personal con la Justicia». Le desean lo mejor, pero no toleran que «alguien que ha hecho tanto daño al Ayuntamiento de Ponferrada y a los ponferradinos utilice los efectos de su propia incompetencia o de su tendenciosa gestión para acusar ahora a los demás de lo que él estropeó».