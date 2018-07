LOS CAMINANTES DEL MEDIEVO La ULE inaugura en el Castillo de los Templarios de Ponferrada el curso de verano sobre Libros Medievales que analiza la visión de los antiguos caminantes sobre la capital berciana en los manuales de peregrinos La concejal de Cultura, María Antonia Gancedo, junto a las profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE, María Encarnación Martín y María Dolores Teijeira, en la inuguración del curso de verano en el Castillo de los Templarios. / Carmen Ramos CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 10 julio 2018, 18:17

Los peregrinos del Medievo dejaron su impronta en Ponferrada, una ciudad que les acogió en su caminar hacia Santiago de Compostela y que entró a formar parte de la historia a través de la palabra en los libros de la Edad Media. La Universidad de León inauguró hoy en el Castillo de los Templarios el curso de verano sobre Libros Medievales que en esta ocasión se desarrolla bajo el título 'Ponferrada en el Camino y los Libros de Peregrinos'.

Se trata de una cita organizada por el Instituto de Estudios Medievales de la ULE que cumple este año su quinta edición y que ofrecerá a los participantes la oportunidad de realizar un recorrido por la Ruta Jacobea a través de las colecciones de facsímiles de la colección Templum Libri, cedida por Antonio Ovalle, y la de Jesús Rodríguez, la última donación realizada a la Biblioteca Templaria del castillo.

La profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la ULE, María Dolores Teijeira, por su parte, explicó que los objetivos del curso pasan por analizar «la importancia que esta zona tiene para el Camino y como los peregrinos ven Ponferrada y la Ruta en general y en las obras que ellos mismos escriben siempre en el ámbito cronológico del ámbito medieval». Reconoce que la mayoría de testimonios pertenecen a caminantes extranjeros «que comparan el recorrido con lo que tienen en casa y no siempre salimos bien parados no sólo en Ponferrada sino en todo el territorio nacional». Los peregrinos del Medievo analizan principalmente aspectos como la calidad del agua o de las infraestructuras «en lo que normalmente no hay quejas» y donde se come bien.

El programa, que se prolongará a lo largo de toda la semana, incluye conferencias de especialistas nacionales e internacionales y actividades relacionadas con las colecciones de la Bibliteca Templaria. Los participantes realizarán, además, un tramo del Camino en la ciudad hasta el Museo de la Energía «ese otro hito del Camino», destacó Teijeira.

El curso se cerrará con una conferencia sobre 'Europa y el Camino' donde la profesora de la ULE María Encarnación Martín ofrecerá una visión cosmológica sobre la ruta de peregrinación como la «gran europeización de la Edad Media».

La concejala de Cultura, María Antonia Gancedo, manifestó la importancia de un curso que permite «compartir» y «descubrir» uno de los principales espacios culturales de la ciudad como es la fortaleza templaria coincidiendo con la celebración del Año Europeo del Patrimonio así como «complementar la formación de la Universidad en la época estival y poner nuestra colección a disposición y hacemos que se visualice y se le dé valor y se estudie». Así mismo, recordó que Ponferrada «ha nacido por y para el Camino» por lo que entiende que «es un buen momento de volver hacia atrás para analizar esas pegrinaciones que se hacían en el Medievo».