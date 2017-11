USE se ausenta del pleno sobre la investigación de la gestión del Mundial porque cree que es un «juicio político» El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, durante su comparecencia. Califica la sesión de «pantomima» y «parodia» y anuncia que recurrirá las reuniones de la comisión por «irregularidades» CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 27 noviembre 2017, 13:17

El Grupo Municipal de Unidad Social de Electores (USE Bierzo) ha decidido ausentarse del pleno extraordinario y monográfico que se celebra este lunes en el Ayuntamiento de Ponferrada sobre las conclusiones de la comisión de investigación del Mundial de Ciclismo 2014 por considerar que se trata de un «juicio político» cuyo único fin es el de «intentar derrocar al oponente político, no con mejores propuestas sino horadando su credibilidad e imagen hasta intentar tumbarlo».

El portavoz de USE Bierzo y ex alcalde de la ciudad, Samuel Folgueral, anunció la decisión apenas una hora antes de iniciarse la sesión en una comparecencia en la que estuvo acompañado por los cuatro concejales de su grupo Cristina López, Santiago Macías, Fernando Álvarez e Isabel Báilez, y a la que no dudó en calificar de «pantomima» y de «parodia». «Al no haber encontrado agujas en el pajar hay que montar esta comedia para despistar a la ciudadanía ante la ausencia de gestión», subrayó.

Folgueral justificó su postura en la inexistencia de comisiones de investigación en las administraciones locales que no legislan y «en el Ayuntamiento de Ponferrada no están recogidas en su reglamento», indicó. Asimismo, denunció las «irregularidades» en las que entiende que ha incurrido la comisión «de manera contínua» en las 26 sesiones celebradas entre mayo de 2016 y febrero de 2017 -a excepción de las tres primeras- al convocarse «a través del correo eléctrónico, sin orden del día y sin aprobación del acta de la sesión anterior», señaló.

A juicio del ex alcalde, queda demostrado que esta comisión «no tenía ningún sentido» dado que de las 38 personas externas a los funcionarios que fueron citadas acudieron sólo seis. «El 85% de las personas que fueron citadas no acudió lo que deja clara la falta de interés y de que no tenía ningún sentido esta comisión».

«Éxito absoluto»

Desde USE Bierzo dejan claro que «todas las conclusiones están ajustadas a derecho dado que se trataba de una fundación privada» y defienden el «éxito absoluto» de una cita deportiva que dejó un impacto económico en la ciudad cifrado en 58,6 millones de euros.

La formación centró sus críticas en el presidente de la comisión de investigación, el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, y en el portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón y de la Plataforma pro Cuentas Claras lanzándoles un mensaje: «Consejos vendo y para mi no tengo».

El portavoz de USE Bierzo considera que la sesión de este lunes es un pleno «reprobatorio» y anunció que su grupo recurrirá todas las reuniones celebradas por la comisión de investigación del Mundial de Ciclismo Ponferrada 2014.