El PSOE de Ponferrada exige a la alcaldesa que abandone el puesto por la «situación insostenible» que vive la ciudad

El portavoz del PSOE de Ponferrada, Olegario Ramón, exigió hoy a la alcaldesa de la capital berciana, Gloria Fernández Merayo, que abandone su puesto y que otro miembro del equipo de Gobierno asuma la Alcaldía, ante la “situación insostenible” que atraviesa la ciudad y que definió por la “falta de gestión, falta de respeto, mentiras compulsivas y enfrentamientos entre políticos y funcionarios”. La petición de dimisión llega después de que el Procurador del Común haya instado al Ayuntamiento a colaborar con la institución en un asunto relacionado con la subida del precio del agua.

Al respecto, Ramón recordó la existencia de un recurso de reposición presentado por un ciudadano en junio de 2014 contra una decisión plenaria que reconocía un déficit de más de 2,2 millones de euros con Aquona, la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de aguas en la ciudad. Entre las medidas para compensar ese déficit de explotación, el pleno estableció una consignación presupuestaria anual de 250.000 euros y una subida en el precio del recibo equivalente al aumento del IPC más un punto.

Pese a la existencia de este recurso, el anterior equipo de Gobierno bipartito, liderado por Samuel Folgueral, nunca llevó el recurso a pleno. “Se hurtó al pleno el conocimiento del recurso y la posibilidad de resolverlo”, criticó el portavoz socialista, que reprochó al actual equipo de Gobierno que tampoco haya resuelto el recurso en los dos años que lleva al frente del Consistorio.

Tras plantear la situación al Procurador del Común, la resolución del órgano dirigido por Javier Amoedo, que Ramón calificó de “demoledora” insta al Ayuntamiento a proporcionarle la información solicitada y auxiliarle en sus investigaciones y le recuerda la obligación jurídica de resolver expresamente los recursos. “La alcaldesa no colabora con el Procurador del Común, por lo que cae el mito de que actúa siempre con la ley en la mano”, reprochó el portavoz socialista, que lamentó que la regidora “se escude en informes de los técnicos municipales”.

En esa línea, Ramón advirtió a Fernández Merayo que podría estar incurriendo en la figura delictiva de “prevaricación omisiva”. “Debería conocer las consecuencias de su inacción debido a su condición de jurista de reconocido prestigio”, aseguró el portavoz socialista, que alertó que la actual “vorágine” podría provocar que la regidora “haga algo de lo que podría arrepentirse en el futuro”.

«Por el bien de la ciudad»

En ese sentido, Ramón insistió en pedir a Fernández Merayo que abandone el bastón de mando “por el bien de la ciudad y por el bien suyo” y aseguró que los socialistas están “dispuestos a echar una mano en cuestiones buenas para la ciudad por razones de lealtad institucional”.

En cambio, el portavoz socialista consideró que “no es políticamente razonable” presentar una moción de censura junto a los partidos con los que ayer forzó la convocatoria de un pleno extraordinario sobre el incendio de la Tebaida, Ponferrada en Común (PeC) y USE Bierzo, junto a los que suman 13 concejales, la mitad más uno del arco municipal.

Al respecto, Ramón se mostró duro especialmente con el grupo político de USE Bierzo, del que recordó que “es un partido político formado por personas que antes eran compañeros”. El portavoz socialista se refirió a las causas penales abiertas contra los integrantes del anterior equipo de Gobierno e insistió en que el exalcalde Folgueral “creó un partido para hacer daño a su antigua formación, pese a que prometió que no lo iba a hacer”. En ese sentido, apeló a la “prudencia” para no embarcarse en una hipotética iniciativa que calificó de “aventura”.