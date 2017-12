El norte de España visto de una manera diferente

España, es más…. mucho más que sol y playa. Es montañas y valles, rincones ocultos en el Camino de Santiago, naturaleza salvaje y adrenalina acompañada de una gastronomía sorprendente y rica. El norte de España es todavía una zona por descubrir para el turismo que sigue perdiéndose una de las partes más emocionantes y diferentes de la península. Desde Galicia hasta Cataluña y desde Madrid hasta Santander, las opciones son infinitas. Vivir el Camino de Santiago en sus diferentes formas y rutas, enfrentarse al desafío de los ríos y playas del norte o descansar tranquilamente en una casa rural u hotel con encanto son algunas de las posibilidades que ofrece ‘Spain is More’ para enseñar el norte de España tanto a nacionales como a extranjeros.

‘Spain is More’ (España es más en inglés) ofrece la posibilidad de descubrir un mundo turístico diferente a través sus viajes personalizados en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla y León, así como con circuitos en paradores, hoteles rurales y un coche para poder moverse con libertad.

Rutas únicas para cada persona, familia o grupo de amigos, que le comunican a ‘Spain is More’ qué tipo de viaje quieren realizar - aventura, relax, tipos de hoteles…- y ellos mismos se encargan de montar un viaje a la carta con los destinos más especiales y únicos del norte de España elegidos por ‘Spain is More’. Todo queda en sus manos, con el último visto bueno del viajero, que una vez aprueba el viaje con todos sus minuciosos detalles, recibe su guía de viaje totalmente personalizada con toda la información: desde billetes de avión y tren (con la manera de llegar desde el aeropuerto a la estación de tren), hasta los bonos de los hoteles, mapas de ciudades, sugerencias de restaurantes y sitios para ver en cada ciudad que visitan, así como un teléfono de emergencia donde pueden contactar con la agencia 24/7 durante su viaje. Un manual muy apreciado por sus clientes que pone la nota diferente de esta agencia de viajes.

Abriendo nuevos mercados

La trayectoria de ‘Spain is more’ ha sido inmejorable, pasando en tan solo ocho años de ser dos a seis compañeros en la oficina de cuatro nacionalidades diferentes. Para ‘Spain is More’ lo más importante es la calidad y la atención personalizada que recibe cada cliente. Les gusta tratar con sus clientes en sus idiomas maternos y de manera individualizada, haciendo que ellos se encuentren lo más cómodos posible por lo que sólo incorporan países nuevos a su cartera de negocios cuando están listos para atenderles en sus idiomas y cuando están seguros al 100% de que pueden ofrecerles el mismo nivel de calidad y satisfacción que en los países donde ya están actuando. Para este 2018, han incorporado como nuevos mercados Alemania y Suecia. Para el próximo año ya tienen la idea de qué mercados incorporar, pero eso por ahora no lo quieren revelar.

Visítalos en su página web, Facebook o tripadvisor para leer las opiniones de los clientes de esta agencia y así saber el nivel de satisfacción y la calidad que ofrecen a todos ellos. Viajar con ‘Spain is More’ es una apuesta segura.