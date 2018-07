La Chousa Verde, el mejor descanso en la montaña El Spa con vista al jardín de la Chousa Verde. Este hotel rural situado en Vegacervera ofrece servicios de Spa, alojamiento, restaurante y un amplio jardín en el que descansar alejado de cualquier rudio LEONOTICIAS Miércoles, 11 julio 2018, 18:12

A los pies de Las Hoces de Vegacervera, rodeado de la panorámica de sus peñas y el aire fresco de la montaña central, la Chousa Verde ofrece un remanso de paz y tranquilidad en la naturaleza. Una desconexión que se respira dentro de la misma casa y en cualquiera de sus ocho habitaciones. Cada una de ellas diferente, disponen de vistas únicas a Las Hoces, que se pueden contemplar desde la misma cama de la habitación, y una suite más amplia. Además, cuentan con un pequeño apartamento con todo el equipamiento para refugiarse en un ambiente más privado y personal.

«Sobre todo, ofrecemos tranquilidad, descanso y procuramos complementarlo con buena alimentación», tal y como resume el dueño de La Chousa Verde Emilio Jorge Rodríguez.

Como garantía del mejor descanso, los espacios exteriores de la Chousa Verde se antojan imprescindibles en su refugio de paz. Así, es posible disfrutar del retiro en un jardín de 1.000 metros cuadrados con árboles centenarios y nogales de más de 100 años.

Spa, turismo activo y cocina casera

Y con este marco de fondo, el SPA con jazcuzzi, piscina, duchas termales y baño turco, pone la guinda a la propuesta de descanso en la Chousa Verde. Pero otras opciones son posibles en este entorno. «Dentro de eso, se puede hacer un turismo activo, con rutas, senderos, cuevas, y centro de turismo activo», destaca Emilio Jorge Rodríguez.

Y todo complementado con la mejor gastronomía de la zona. Cocina casera y con sabor abierta también a nuevos platos con los que satisfacer a todos los que eligen la Chousa Verde para unos días sin preocupaciones.

Una de las habitaciones de este hotel rural.

Acostumbrados a recibir huéspedes de muchas partes próximas a la zona y otras ciudades, tal y como admite Emilio Jorge Rodríguez, en la Chousa Verde «procuramos adaptarnos al público que nos viene, publico de fuera, no ceñirnos solo a la cocina tradicional leonesa, si no que no abrimos».

Dentro de esta oferta, una sala polivalente abre la posibilidad a grupos de organizar cualquier actividad y disfrutar de todas las instalaciones de la Chousa Verde.Un personal de primer nivel siempre a disposición del cliente completa un servicio y unas instalaciones que hace de la Chousa Verde una opción ideal para recargar pilas.