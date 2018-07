«El principio del fin» de Vestas pasa este lunes por una reunión a la que el Comité de empresa acude sin esperanzas Sandra Santos La multinacional danesa situada en Villadangos del Páramo cede ante los paros y convoca una reunión con los trabajadores que tienen claro que «si nos proponen algo en positivo, lo queremos por escrito y firmado» I. SANTOS León Domingo, 1 julio 2018, 19:45

Las dos jornadas de paros de los trabajadores de la multinacional danesa Vestas han dado sus primeros resultados. Tras recibir el apoyo de varios sindicatos y algunos partidos políticos los empleados de la factoría han recibido la llamada de la empresa citando al comité que representa a los trabajadores a una reunión.

«Nos lo ha comunicado Trabajo, pero todavía no sabemos sobre que tratará la reunión», explica Juan Francisco García Cabezas, uno de los integrantes del Comité de Empresa. La cita sera este lunes dos de julio a las 11:00 horas, un momento en el que muchas familias leonesas estarán pendientes del futuro de la factoría en León.

Una reunión que ha sido bien recibida por los empleados que esperan recibir la información necesaria y conocer su futuro. «La empresa hasta el momento no ha mantenido ninguna vía de diálogo», critica García Cabezas, quien sigue temiendo que estos cierres «sólo sean el principio».

Respecto a la esperada reunión, desde el Comité de empresa aseguran que «no tenemos ni idea de lo que nos van a plantear ni a proponer». Pero hay algo que si tienen claro, «si nos proponen algo en positivo lo queremos por escrito y firmado» explica Juan García a leonoticias, quien sólo pide «un poco de compromiso» con los empleados que tanto han trabajado por Vestas.

Sólo información

Los trabajadores de Vestas protagonizaron esta semana dos jornadas de paros en sus diferentes turnos con una altisima participación que congregó a más del 90% de la plantilla a las puertas de la fábrica de Villadangos del Páramo.

En Vestas no salen las cuentas y falta mucha información. «Dicen que van a reubicar a la plantilla, pero desaparecen cuatro líneas y las que quedan están cubiertas», alerta Juan García quien no confía en las promesas «mientras no nos lo den por escrito».

Tras el paro veraniego de la planta, el 15 de Agosto se reincorpora la plantilla ya sin los más de 150 trabajadores eventuales que no serán renovados. Pero «los puestos que hoy están cubiertos por indefinidos quedarán cubiertos y habrá un excedente de trabajadores» a los que parece imposible reubicar ya que la producción no aumentará.

La falta de información y el desconocimiento está provocando un sentimiento de «desconfianza» hacía la factoría danesa. No conocen el plan de producción y al «contrastar con otras empresas y proveedores» se confirman las peores de sus sospechas: Vestas va camino del cierre completo de la planta de Villadangos.

Deslocalización a China

Las únicas comunicaciones que tienen es que a principios de 2019 otra línea quedará «deslocalizada y trasladada para China», pero también critican que es «otra comunicación verbal que no tenemos por escrito».

A pesar de ello, esta información ha creado un gran malestar entre los trabajadores que «sospechan que este será el inicio del fin». «Creemos que será el precedente para que si los aranceles les merecen la pena sea la puerta de salida para el resto de líneas», lamenta Juan García insistiendo en que sólo son «sospechas» porque hasta el lunes que lleguen a la reunión no tendrán una comunicación oficial con la directiva de la multinacional danesa.