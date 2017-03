Silván afirma que el sistema de participación en las primarias del PP «es mejorable»

«No he comido hoy». Así ha respondido este jueves el alcalde de León y candidato a la presidencia regional del PP, Antonio Silván, al mentársele la palabra 'pucherazo' en su comparecencia en la sede del PP en Palencia para cerrar su campaña con la dirección y militancia de la provincia». 'No comment', traducido a la lengua de Shakespeare. Y es que, en el seno del Partido Popular de León, la sensación este jueves es una mezcla de incredulidad y desconcierto tras conocer que el comité encargado del proceso de primarias en el PP de Castilla y León ha decidido que sólo podrá contar, finalmente y de forma oficial, con el respaldo en el mejor escenario de 616 militantes leoneses al corriente de cuotas, muy lejos de los 12.000 con los que oficialmente se cuenta en el partido y una cifra alejada de los 1.550 que inicialmente se confirmaron como inscritos para este proceso.

En cuanto a la intervención de Génova revisando las cuotas de afiliación en León, Silván se ha remitido «al presidente del PP en León y al presidente del comité organizador». «Lo que está ocurriendo es que el programa informático es muy lento, y lo que están haciendo es facilitar esa situación porque el plazo se acaba. Es una situación práctica y no tiene que ver nada con nada extraño, por supuesto», ha añadido Silván, que aunque ha asegurado no enterarse «de nada» en cuanto a la intendencia general, sí ha afirmado que el sistema de participación en estas primarias es «mejorable» e «irreversible», «sin proceso de vuelta atrás para el PP». «Si algo he captado en estos días de campaña, es que en el PP estamos necesitados más todavía de participación», ha añadido el candidato a presidente regional del PP, antes de explicar por qué se presenta, que Partido Popular quiere y qué puede aportar al partido.

Un partido del siglo XXI

«Me presento porque creo en nuestra comunidad, en Palencia y las otras ocho provincias, y en el proyecto del PP, la organización política más importante de Palencia, Castilla y León y España. Y quiero un partido del siglo XXI, no de hace 25 años. El partido tiene que adaptarse a la realidad temporal y social que nos demanda la calle, y esa necesidad de adaptarse requiere un PP más abierto, más ilusionante, más participativo y más orgulloso de defender nuestra tierra», ha apostillado Silván, que quiere un PP «generador de ideas y proyectos, no solo mantenedor de gobiernos».

El rival de Alfonso Fernández Mañueco en las primarias ha recurrido una vez más a su traída frase de «más calle y menos despacho» para dejar claro que el PP debe «escuchar más, porque si no, iremos por mal camino en el futuro». «Es necesario mover el árbol entre todos, y en proyecto, tanto antes del 1 de abril (fecha del Congreso Autonómico del PP), como después del 1 de abril, no sobra nadie, todos somos necesarios», ha afirmado Silván, en un guiño a los representantes de NNGG presentes en la sala, «que, con la que nos ha caído en estos años, han luchado por estas siglas y merecen una participación sin cortapisas».

En cuanto a sus aportaciones al PP, Silván ha hecho hincapié en «mi fuerza, mi ilusión y mis ganas; mi experiencia, y mi conocimiento de la organización política a la que pertenezco».