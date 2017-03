Nuevas Generaciones de Palencia critica que se les obligue a pagar 10 euros para votar en el congreso

«No se trata de la cantidad, porque tampoco es tan elevada. Como si fueran cinco euros. Es lo que signfica, porque nos deja claro que alguien no está muy de acuerdo en que voten los jóvenes. En cualquier otro congreso, cuando solo ha habido un candidato, hemos podido participar y votar y nunca se nos ha exigido pagar una cuota. Ahora que hay dos candidatos, sí, parece que a alguien le molestamos», afirma Rodrigo Mediavilla, presidente de Nuevas Generaciones de Palencia, quien ha levantado la voz para denunciar públicamente que el comité organizador del congreso regional del PP exige a los jóvenes afiliados el pago de una cuota para poder participar en la votación, a pesar de que algunas direcciones provinciales del partido han eximido a los integrantes de Nuevas Generaciones del pago de cualquier cantidad económica.

Mediavilla explica que a los afiliados de su organización en Palencia que se han intentado inscribir para el proceso de votaciones a presidente del PP se les ha exigido el pago de 10 euros, la mitad de la cuota habitual de un afiliado, argumentando que es necesario ponerse al día en el pago de las cuotas, según exige el comité organizador del congreso. Esta situación se está dando también en otras provincias, en las que los miembros de Nuevas Generaciones tampoco pagan la cuota de afiliación.

«Si siempre hemos estado exentos, qué ha cambiado ahora. Parece que no quieren que participemos en el proceso, como ya no hay un solo candidato... El PP de Palencia decidió que Nuevas Generaciones no pagaba cuota y nunca se nos ha exigido, como ocurre en otras provincias. ¿Por qué para el congreso regional tenemos que pagar y para el nacional no hizo falta? Yo mismo estuve como compromisario y no tuve que pagar nada», ha señalado, al tiempo que recuerda que los miembros de Nuevas Generaciones colaboran activamente con las actividades del partido y se implican de forma directa en todos los procesos electorales. «Parece que se olvidan de que cuando hay que llevar sillas, ahí están los miembros de nuevas generaciones. Cuando hay que llenar huecos en un mitin, cuando hace falta completar listas, participar como apoderados e interventores en las mesas electorales, incluso en zonas conflictivas. Si hay que pegar carteles, ahí estamos, pero para elegir presidente, ahora sí hay que pagar. No tiene sentido», afirma Mediavilla.

Preferencias

En cuanto a las preferencias de Nuevas Generaciones de Palencia por uno u otro candidato, el presidente provincial explica que no existe ninguna directriz, «para que cada uno vote en conciencia al candidato que prefiera. Yo tengo mi opinión, pero es personal, y no quiero decirla públicamente para no condicionar a nadie. Esta ha sido también la actitud del partido en Palencia y creo que es la buena, porque si la dirección del partido se pronuncia y se inclina por un candidato, seguramente condicione el voto de muchos afiliados», afirma Rodrigo Mediavilla.