Villar Mir: «Jamás he pagado un céntimo a ningún partido político» El expresidente de OHL Villar Mir. / Efe El expresidente de OHL admite ser donante de la FAES de Aznar, pero niega que su dinero haya acabado en el PP EFE Madrid Martes, 24 abril 2018, 16:01

El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha negado en la comisión sobre la presunta financiación irregular del PP en el Congreso haber pagado comisiones a «ningún partido político» a cambio de adjudicaciones públicas a sus empresas y ha dicho que nunca ha entrado «en el juego corrupto». «Jamás he pagado un céntimo a ningún partido político por la adjudicación de ninguna obra ni en España ni fuera de España», ha asegurado Villar Mir, que aparece en la presunta contabilidad paralela del PP, reconocida por su extesorero Luis Bárcenas, en la que se refleja que habría pagado 530.000 euros en 2004, 2006 y 2008.

Pero el que fuera ministro de Hacienda en 1975, imputado en varias causas de corrupción, ha querido dejar claro que es «una invención de Bárcenas» pues es «absolutamente falso» que le diese dinero para financiar al partido: «Jamás he estado a solas con el señor Bárcenas ni he hablado con él ni he estado en su despacho».

«Simplemente miente», ha dicho Villar Mir sobre el extesorero del partido y ha recordado que el juez que investiga la supuesta caja B del PP ya le levantó la imputación: «Yo fui sobreseído y nada va conmigo y ahí se acaba la historia». Y ha añadido que «jamás en mi vida ninguna empresa de todas en las que yo he participado ha entrado en el juego corrupto de poder dar donativos para recibir cualquier tipo de prestaciones de obras o de lo que fuera».

Sí que ha reconocido, no obstante, que puede haber empresarios que hayan financiado ilegalmente a partidos y ha sugerido que, para combatirlo, es necesario «una justicia cuanto más rigurosa mejor para sancionar con dureza todos los casos de corrupción». «Me da la impresión de que desgraciadamente ha habido algunas comunidades en las que, por lo que leo, se ha asentado la moda de exigir un porcentaje a pagar para trabajar. En esas comunidades yo no tengo obras», ha dicho el empresario, que ha preferido no citar ninguna para no entrar «en una guerra».

«Si han apuntado a mí pensando en un corrupto pues se han equivocado», les ha dicho a los diputados Villar Mir, que se ha desvinculado de los casos de corrupción Púnica y Lezo, en los que «todavía hoy» no sabe por qué está imputado pues «ninguno de ellos» tiene relación con él.

Púnica y Lezo

En Púnica se le investiga por posibles donaciones al PP madrileño y por supuestos amaños en la concesión de obras del metro de Madrid y del metro ligero de Boadilla del Monte, mientras que en Lezo se le vincula a las presuntas irregularidades en la adjudicación a OHL del tren de Navalcarnero a cambio del pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González.

Sin embargo, Villar Mir, que ha negado en varias ocasiones haber sido «ministro de Franco», como señalaban algunos parlamentarios, ha asegurado si «alguien» de OHL ha intervenido en esas operaciones lo ha hecho sin su conocimiento «y en contra de las normas de la empresa».

Ha admitido que contribuyó económicamente con la fundación FAES, pero ha dicho que está seguro de que ese dinero no iba destinado al PP: «El poco dinero que le he dado a FAES, la cantidad máxima anual ha sido 25.000 euros, no ha salido de FAES al PP, si no no se lo habría dado». Además, ha acusado al periodista deportivo José María García de mentir cuando insinuó en un programa de televisión que pagó a políticos a cambio de adjudicaciones: «Quien dijo eso en ese momento era un completo mentiroso que inventa y dice lo que quiere».

López Madrid niega también donaciones

Por su parte, el exconsejero de OHL Javier López Madrid ha asegurado que «nunca» ha realizado donaciones irregulares al partido ni ha percibido comisiones a cambio de mediar por adjudicaciones a favor de la constructora. «No he financiado ni he donado nunca dinero al PP», ha precisado en repetidas ocasiones López Madrid, imputado en varios casos de corrupción como Púnica y Lezo, durante su comparecencia en la Cámara baja.

López Madrid se ha desvinculado de las siglas JLM y JM, que fueron halladas en la agenda del exconsejero madrileño Francisco Granados junto con la cifra de 2,1 millones de euros que, según los investigadores, serían entradas de dinero. De esa cantidad, ambos se repartieron presuntamente 500.000 euros y el resto iría destinado a financiar las elecciones autonómicas de 2011 y las europeas de 2014.

«Debe haber decenas de miles de personas que coincidan con esas iniciales. (...). No puedo ser al mismo tiempo JM y JLM.», ha justificado el exconsejero de Caja Madrid, que fue condenado por las «tarjetas black».

El 'compiyogui' de la Reina

López Madrid se ha negado a contestar las preguntas formuladas por el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro sobre su relación con los Reyes, como que «¿por qué la reina de España le llama 'compiyogui'» o si es el empresario «amigo» de Felipe VI. «Quiero realizar un perfil de la persona que nos acompaña para ver en qué círculos se movía», ha explicado Guijarro. Sin embargo, López Madrid ha considerado que no debía responder a cuestiones no relacionadas con la financiación del PP.

El exconsejero de OHL ha reiterado que nunca ha ocupado cargos ejecutivos en la constructora y, aunque ha dicho que no puede saber si ésta entregó dinero negro al PP, ha advertido que no lo cree y ha defendido que «OHL no ha sido favorecida en la Comunidad de Madrid ni en la administración pública».

«Creo que OHL y desde luego yo no hemos estado nunca en la financiación del PP», ha añadido sobre la constructora que presidió su suegro, Juan Villar Mir, que aparece como donante del PP en los llamados «papeles de Bárcenas» y que comparecerá tras él en la comisión.

Además, López Madrid ha negado que recibiese comisiones del presunto «conseguidor» de la Púnica, David Marjaliza, y le ha acusado de mentir en sus acusaciones contra él, en las que apuntó al reparto de una mordida de 3,6 millones de euros entre Granados y López Madrid por la adjudicación de varias obras en el metro de Madrid y en el metro ligero de Boadilla del Monte.

También se ha desvinculado de la comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación a OHL del tren de Navalcarnero (Madrid) -obra que finalmente no se realizó- en la que supuestamente estaría involucrado el expresidente madrileño Ignacio González, imputado en Lezo.

En relación a la salida de bolsa de Bankia, por la que está acusado y a la espera de juicio, él es -ha dicho- «la persona más perjudicada» y si pudiese volver al pasado, «en la vida» hubiese entrado en el Consejo de Caja Madrid. «Cuando de esta aventura lo que te has llevado es una imputación y una pérdida de más de 21 millones de euros personal -20 a través del grupo Villar Mir y uno de su propio patrimonio-, llega un momento en que entiendes que no es una buena decisión (...) pero es lo que es y habrá que gestionarlo», ha dicho.