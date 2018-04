Sánchez rechaza un Gobierno de concentración en Cataluña

Pedro Sánchez no comparte con el líder de PSC, Miquel Iceta, que la solución para Cataluña sea un Gobierno de concentración. El secretario general del PSOE ha argumentado hoy que «más allá de las intenciones» lo que de verdad «necesita» ese territorio es que Junts per Catalunya y Esquerra lleguen a un acuerdo para que se forme ya un Ejecutivo. «La única exigencia a la mayoría parlamentaria independentista -ha dicho- es una legislatura autonomista y que, a partir de ahí, se normalice la vida institucional».

Iceta admitió la semana pasada en varias ocasiones que no se dan las condiciones para formar en Cataluña un Gobierno transversal que aúne a todas las fuerzas políticas del Parlamento, pero sin embargo durante varios días siguió insistiendo en que esa sería la salida más «lógica» a la «excepcional» situación política y no se apea de esa afirmación.

La dirección del partido evita hablar de discrepancia interna o encontronazo pero fuentes de la ejecutiva admiten que el discurso del dirigente catalán les perjudica en el conjunto de España. «Es perseverar en el error», dicen.

Tras las elecciones del 21 de diciembre, en las que el PSC se quedó en tan solo 17 escaños de los entre 20-25 a los que aspiraba, los socialistas de distintos territorios ya argumentaron que Iceta se había equivocado con una estrategia en la que pretendía atraer tanto a autonomistas como a soberanistas moderados. Y fueron especialmente críticos con su afirmación de última hora de que habría que plantear indultos para los políticos presos por el proceso secesionista.

Ahora, son varios los miembros de la dirección del partido y los dirigentes autonómicos que avisan de que con ese discurso del Gobierno de concentración se insiste en una vía que no da resultados. «Ferraz no puede permitirse ningún titubeo; no solo beneficiaría al PP como antes sino también a Ciudadanos», remarca un barón.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario de Organización, José Luis Ábalos, ya rechazaron hace unos días fórmulas similares a la de Iceta como la planteada por el lider de En Comú, Xavi Domenech -un Gobierno transversal progresista de perfil técnico-. Y en privado, desde la dirección federal insisten en que no se respaldará ni esa ni ninguna otra «fórmula extraña». Pero en todo caso Sánchez se niega a dar a este asunto categoría de controversia.

«El PSC ha sido estos días víctima de actos vandálicos -ha alegado en una comparecencia en la sede de su formación-. Si tiene algo es el compromiso y la simpatía de los demás socialistas».