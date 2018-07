Sáenz de Santamaría: «No me consta un acuerdo Casado-Cospedal» La candidata a presidir el PP asegura que el 63% de los afiliados eligieron a una mujer en la primera ronda de las primarias y quieren que el partido presente a una mujer como candidata a la presidencia del Gobierno COLPISA Miércoles, 11 julio 2018, 11:19

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado durante una entrevista este miércoles en Espejo Público, que no le consta que Pablo Casado haya cerrado un acuerdo con María Dolores de Cospedal de cara a la segunda vuelta en las primarias del partido.

Santamaría considera que hay que darse cuenta de que los compromisarios son libres y que hay que convencerles uno a uno y subraya que son un partido que «siempre ha defendido que gobierne la lista más votada».

«Casado tiene el derecho a seguir adelante y presentarse hasta el final, pero nosotros siempre hemos defendido que la lista más votada es quien debe gobernar, por eso yo trabajo en una lista de integración», asegura la candidata a presidir el PP, que asegura que «si nuestro partido sale el día 21 con una lista integrada donde cada uno tenga su sitio, nuestra situación de cara a las próximas elecciones es mucho más reforzada y fuerte».

El otro candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, no renuncia a esa opción y su entorno dice que tendría más de 2.100 compromisarios a su favor, un dato para el que la exvicepresidencia pide prudencia. «A mí me gustaría que con esto de las cifras tuviéramos todos más cuidado porque cuando los afiliados deciden que un solo candidato pasa la barrera de los 20.000, por mucho que tú te quieras convencer, no es un empate técnico, es una persona que ha sido más votada que la segunda».

Indica además que «el 63% de los afiliados eligieron a una mujer y quieren que el PP presente a una mujer como candidata a la presidencia del Gobierno».