Puigdemont reune a JxCat en Berlín antes de afrontar un mes clave

Torrent viaja a Ginebra para llevar a la ONU la «vulneración de derechos»

El presidente del Parlament, Roger Torrent, se reúne este miércoles y jueves en Ginebra (Suiza) con miembros de la ONU y cargos electos del país para «denunciar la vulneración de derechos fundamentales» por parte del Estado. Según fuentes parlamentarias, el objetivo es defender los derechos políticos de todos los diputados y «denunciar las injerencias ilegítimas del Estado» en el Parlament.

Torrent ha tomado esta decisión después de proponer a tres candidatos a la investidura -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull (JxCat)- y que ninguno haya podido ser elegido tras decisiones del Tribunal Supremo y del Constitucional.

Puigdemont no se sometió a ningún debate de investidura porque el TC señaló que debía estar en el pleno y obtener un permiso judicial; en el caso de Jordi Sànchez, el TS le denegó el permiso para ir al pleno o comparecer en videoconferencia.

Jordi Turull sí pudo someterse a una primera votación de investidura, que no superó porque no obtuvo los apoyos necesarios, pero no pudo acudir a la segunda, programada para 48 horas después, porque fue encarcelado.

Torrent considera que esta situación es inadmisible y por eso acudirá a Ginebra para exponerla ante miembros de la ONU.