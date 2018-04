PSOE y Cs ven insuficiente el gesto de Cifuentes e insisten en pedir su dimisión El Gobierno ve «un acierto» su decisión de renunciar al máster y dice que «suena un poco a broma» que quienes promueven la moción de censura falsifiquen currículums AGENCIAS Madrid Martes, 17 abril 2018, 12:47

La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha remitido una carta al rector de la URJC, Javier Ramos, para comunicarle que renuncia al polémico título de máster, ha generado la reacción de la oposición, que ha pedido en bloque su dimisión.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado que la renuncia al máster es una «condición necesaria, pero no suficiente» y ha pedido su dimisión. «Cifuentes está reconociendo que ha mentido y esa es la cuestión del caso», ha subrayado Sánchez. En una entrevista en RNE, ha dicho que la decisión «deja en evidencia la verdad» y ha solicitado a Cifuentes la dimisión porque «en Madrid tiene que haber un cambio de gobierno». Para el líder socialista, el caso del máster «ha demostrado que no hay un nuevo o un viejo PP, sino que hay un solo PP y tiene que pasar a la oposición para regenerarse».

En esta línea, Sánchez ha instado a Ciudadanos a que apoye la moción de censura presentada por el PSOE de Madrid para «recuperar las instituciones madrileñas» y ha criticado la relación entre el partido liderado por Albert Rivera y el PP, de la que ha dicho que «está paralizando la política en España».

Por su parte, la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha señalado que Cifuentes «no dio explicaciones, no convenció a nadie e incurrió en contradicciones respecto a lo que ella mismo había dicho», y ha valorado que la renuncia al título anunciada este martes por la presidenta autonómica no aclara la situación, por lo que ha pedido al PP que designe a un presidente de la Comunidad de Madrid «interino» que sustituya a Cifuentes hasta la celebración de las elecciones autonómicas. Arrimadas ha defendido que Cs pida a los populares un candidato alternativo y, aunque no ha aclarado si apoyarán una moción de censura a la presidenta, ha valorado que «es insostenible que Cifuentes siga al frente de la Comunidad de Madrid».

Desde el Gobierno, la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha confirmado su apoyo a Cifuentes y ha alabado que la carta está «muy bien fundamentada y muy explicativa de todo lo que ha ocurrido». «Y sí, la sigo apoyando«, ha subrayado ante las preguntas sobre el futuro de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cospedal ya manifestó su apoyo a Cifuentes poco después de que saltara la polémica y tildó de »mezquinas, machistas y miserables« las acusaciones contra ella. »A algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal«, dijo en un comentario publicado en su cuenta de Twitter.

00:20 Vídeo. María Dolores de Cospedal. / Efe | Atlas

También el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que la decisión de renunciar al polémico máster es un «acierto» y le «honra» tomar este tipo de determinación, que ha calificado de «ejercicio de responsabilidad». Respecto a la moción de censura que se ha presentado sobre Cifuentes, De la Serna ha apuntado que resulta «muy llamativo» otros caso conocidos estos días como el referido al secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, quien precisamente ha firmado la moción contra la presidenta regional «por una cuestión de currículum» cuando en su CV llevaba años recogiendo una titulación de Matemáticas de la que no disponía. «Suena un poco a broma», ha lamentado el ministro, para señalar que quienes promueven la moción de censura sean personas que han realizado este tipo de actos, en referencia a posible falsificación de su currículum.

Sobre el futuro del partido y la posición del PP respecto a la situación de Cifuentes, De la Serna ha comentado que no le corresponde pronunciarse sobre la postura del partido y se remite a lo dicho por esta cuestión por los vicesecretarios de la formación.

Precisamente, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha dicho que la decisión es «un acierto» aunque ha añadido que «todos los políticos que mientan o roben se tienen que ir a casa y pagar la pena por ello. Todos sin excepción, sean de mi sigla o de otra». También ha denunciado el «doble rasero» de los partidos de la oposición. «Lo que no tiene ningún sentido es que estemos descubriendo políticos de todos los colores con licenciaturas falsas, y lo reconozcan sin sonrojo. Y sin embargo, esos mismos son los que ponen mociones de censura a otros». Maroto ha apuntado directamente al caso de José Manuel Franco, del diputado de Ciudadanos Toni Cantó y a la «beca falsificada» del diputado de Podemos Íñigo Errejón. «Que el portavoz del PSOE de Madrid, el señor Franco, registre una moción de censura acusando a la Presidenta de una licenciatura falsa, cuando él tiene una, me parece un ejercicio de cinismo extremo», ha dicho Maroto. «Es -ha añadido- una de las escenas más dantescas y bochornosas de los últimos años».