Dos nuevas querellas contra Billy el Niño por torturas
Viernes, 13 julio 2018, 13:20

Dos ciudadanos han presentado hoy sendas querellas criminales contra integrantes de la Dirección General de Seguridad del franquismo, entre ellos Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, por torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Estas dos querellas se suman a las presentadas por otras siete personas contra González Pacheco en Madrid y otras tres contra Pascual Honrado, también integrante de la Brigada Político Social, en Asturias.

Los letrados de Adolfo Rodríguez y Julio Gomáriz han presentado las querellas esta mañana en los juzgados de la plaza de Castilla acompañados por representantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua).

Según una de las querellas, Adolfo Rodríguez pertenecía al Partido Comunista Español (PCE) cuando fue detenido en mayo de 1972 en una manifestación, tras lo que fue torturado en la Dirección General de Seguridad por González Pacheco y José María Escrihuela, ya fallecido.

En el caso de Julio Gomáriz, cuando pertenecía al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) fue detenido en dos ocasiones, una en 1970 y otra en agosto de 1975, y fue torturado durante tres días en la Dirección General de Seguridad.

En declaraciones a la prensa, a las puertas de los juzgados, ambos querellantes no han querido recordar qué tipo de torturas sufrieron pero han precisado que «tenían varios métodos y Billy el Niño no era el único que los acometía, sino que había muchos como él que toleraban que eso ocurriese». «Utilizaban la tortura como símbolo de la dictadura y hoy presentamos esta querella para que se recuerde lo que hicieron y se sepa que no es una cuestión de sistema, sino de personas», ha relatado, Adolfo Rodríguez.

Preguntados por el recorrido que podría tener dicha querella, tras el archivo de otras presentadas anteriormente por prescripción de los delitos, ambos han señalado que esperan que siga adelante y que el juez ponga la justicia universal y los tratados internacionales por encima «la ley de Amnistía de 1977, que amnistió a torturados y torturadores y, por tanto, no se trató de una amnistía, sino de una impunidad».

Una petición «fundamental», han apuntado, así como el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez retire a Billy el Niño las cuatro medallas que incrementan en un 50% su pensión. «Llevamos ocho años trabajando en ello y que seguiremos intentándolo porque la sociedad española cada vez »está mas sensibilizada y reacciona«, han concluido.