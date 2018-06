Ana Mato culpa de todos los regalos de Gürtel a su exmarido 00:32 La exministra niega en el Parlamento haber conocido la caja B del PP y asegura que nunca ha recibido sobresueldos MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 26 junio 2018, 17:13

Ana Mato, la primera compareciente que pasa por la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP tras la sentencia de Gürtel que declaró probada la existencia de la caja B, ha culpado a su exmarido, Jesús Sepúlveda, de todos los regalos que recibió su familia de Francisco Correa.

«Todos los supuestos regalos eran una parte que correspondían a una parte de la pareja. No tengo que hacerme cargo de los gastos ordinarios de la otra parte de la pareja», ha explicado Mato, condenada por beneficiarse a título lucrativo del entramado de Francisco Correa con 27.857 euros.

La exvicepresidenta General de Organización del Partido Popular, que ha anticipado que recurrirá la sentencia que le condena por entender que se le hace responsable de las irregularidades cometidas por su marido, ha insistido que «dio por hecho» que Sepúlveda pagaba los gastos con sus «ingresos». «El beneficiario ha sido él, no yo, porque mi parte siempre la he pagado. No hay un solo gasto que me hayan regalado», ha afirmado.

Ana Mato, además, ha apuntado que, a pesar de lo declarado como probado por la sentencia de la primera época de Gurtel, no «cree» que haya existido nunca una caja B en el partido. En cualquier caso, ha afirmado, ella nunca la conoció porque «nunca he tenido ninguna responsabilidad financiera, administrativa o económica». «Desconozco absolutamente que hubiera una caja B. Nunca he tenido acceso a la caja del partido», ha apuntado a exministra, al tiempo que ha recordado que «yo no he aparecido jamás en un papel en el que se diga que yo haya recibido un sobresueldo».» Jamás me he lucrado de mi paso por la política», ha recalcado.