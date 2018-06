El candidato García-Hernández cree que el PP «bordea el ridículo» en las primarias El candidato a la presidencia del Partido Popular, José Ramón García Hernández (c). / Efe El aspirante a suceder a Rajoy reclama por escrito que el 5 de julio puedan votar todos los afiliados al corriente de pago y no sólo los que se han inscrito en el proceso NURIA VEGA Madrid Martes, 26 junio 2018, 13:16

No hay cifra oficial, pero si los afiliados que se han inscrito para elegir al sucesor de Mariano Rajoy no superan el 7% del censo, hay quien piensa que el PP «está bordeando el ridículo». Es el caso del candidato José Ramón García-Hernández. En las puertas de Génova ha presentado un escrito jurídico, dirigido a la Comisión Organizadora del XIX Congreso, para exigir que se respete «el espíritu de los estatutos» y que el 5 de julio puedan pronunciarse en primera vuelta todos los militantes al corriente de pago y no sólo los que han acudido a apuntarse. «Estás poniendo una serie de obstáculos y parece que lo que no quieres es que vote la gente», ha denunciado.

El artículo en el que fundamenta su queja es el 35 de la normativa interna del PP. «Todos los militantes -recoge ese apartado de los estatutos- tienen derecho a elegir al presidente nacional y a los presidentes autonómicos, provinciales e insulares del partido por sufragio universal libre, igual y secreto, de acuerdo con el sistema que se especifica en estos estatutos». El 35.2.d, sin embargo, aclara que «a partir de la convocatoria del congreso, se abre un plazo de 15 días para que cualquier militante se pueda inscribir para participar en todo el proceso electoral». Ese sería un requisito imprescindible.

García-Hernández, sin embargo, interpreta que «participar» no es «votar», sino optar como candidato o compromisario. Y es por eso que responsabiliza al comité organizador de haber desarrollado un reglamento no acorde con la filosofía de este sistema. Ahora espera no tener que recurrir a la vía contenciosa. «Es una cosa muy seria -ha advertido- y yo no puedo permitir que el PP en un momento histórico haga el ridículo». Es más, si la cifra final, una vez se revisen las inscripciones en todo el territorio, se queda en torno al 7%, el candidato popular cree que se podría hablar de «falsas primarias».