La ministra de Justicia dice que no pretenden suplantar a la Fiscalía, pero sí complementar su labor La ministra de Justicia, Dolores Delgado. / Emilio Naranjo (Efe) El Gobierno estudia «alternativas de apoyo jurídico» para las víctimas de delitos sexuales, pese a que la Fiscalía recordó ayer que la «tutela de las víctimas ya está garantizada» ROSARIO GONZÁLEZ Madrid Martes, 26 junio 2018, 12:19

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha defendido esta mañana la «autonomía» y la «labor excepcional» de la Fiscalía General del Estado y ha asegurado que «nunca utilizaremos a la Fiscalía por cuestiones políticas». En una entrevista en Onda Cero, Delgado ha tratado de apaciaguar los ánimos en el Ministerio Fiscal, que recibieron con desagrado el anuncio de que el Ejecutivo estudiaba la posibilidad de que la Abogacía del Estado se personara en todos los casos de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

El proyecto, que la ministra portavoz Isabel Celaá anunciaba tras la polémica excarcelación de La Manada, generó indignación en los servicios jurídicos del Estado y las asociaciones de fiscales. La propia Fiscalía se recordaba ayer al Gobierno que la «tutela de las víctimas ya está garantizada», y avisó al Ejecutivo de que su proyecto incluso vulneraría la Constitución.

La ministra de Justicia, que ya matizó a Celaá asegurando que los actores que hay son la Fiscalía, defensas y acusaciones particular y popular «y no puede haber otros», ha insistido esta mañana en que no se trata de «interferir en la labor jurisdiccional», pero sí «hay un problema con los delitos contra la integridad sexual» que plantea la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas y penales.

«La sentencia de La Manada no se ha entendido y su libertad provisional tampoco. La labor de la Fiscalía y las acusaciones ha sido impecable durante todo el proceso judicial pero, ¿además de eso se puede hacer algo?», se ha preguntado la ministra. Para Delgado, ahí está la clave del acuerdo al que se ha llegado en el Ejecutivo. «Estudiar alternativas de acompañamiento y de apoyo jurídico, no tanto para suplir la actuación de la Fiscalía, ni de las acusaciones, sino para potenciar la protección de las víctimas, como ya ocurre con la violencia de género cuando hay menores de edad».

Entrevistas a 'La Manada'

Delgado también ha mostrado su rechazo ante la posibilidad de que los medios de comunicación entrevisten a 'La Manada' tras su puesta en libertad provisional y ha reclamado «sensibilidad» hacia la víctima porque «no todo vale». «Hay que tener también en cuenta determinadas líneas rojas, y esas pasan porque aquí hay una víctima declarada como tal en una sentencia con hechos gravísimos, que todavía está 'sub iudice' y que en un ejercicio de responsabilidad no se puede contribuir ni a aumentar el dolor de las victimas ni a aumentar esta alarma social (...) Los medios deberían plantearse estas cuestiones», ha subrayado.