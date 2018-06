El Gobierno empezará el acercamiento de los presos de ETA con enfermos y mayores de 70 años 01:29 Pancarta a favor del acercamiento de los presos de ETA. / Jesús Diges (Efe) I Atlas Lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas en el Congreso AGENCIAS Madrid Miércoles, 27 junio 2018, 16:54

El acercamiento de los presos de ETA al País Vasco o a los lugares de residencia de sus familias se comenzará por los internos enfermos y por los mayores de 70 años, según precisó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas en el Congreso, después de participar en el debate sobre los asuntos que abordará el Consejo Europeo que se va a celebrar mañana y pasado sobre la inmigración.

Ya en su intervención en el pleno, el jefe del Ejecutivo había pedido el «apoyo» del Congreso para cambiar la política penitenciaria en el País Vasco y acercar a Euskadi a los presos de ETA, lo que hará -ha dicho- «siendo empáticos con las víctimas del terrorismo».

«ETA fue derrotada por la democracia y, en consecuencia, lo que tenemos que plantear como Gobierno, esa es nuestra responsabilidad y para eso pido apoyo de la Cámara, es revisar la política penitenciaria y adecuarla a una nueva realidad, siendo empáticos, por supuesto, con las víctimas del terrorismo», ha afirmado.

Sánchez respondía así al portavoz del PP, Rafael Hernando, que le había acusado de haber negociado con el lehendakari, Íñigo Urkullu, el acercamiento de etarras a cambio del apoyo del PNV a la moción de censura que le ha llevado a la Presidencia.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido al PP que no use ni confunda a las víctimas del terrorismo porque los acercamientos de presos de ETA no son ni progresiones de grado ni beneficios penitenciarios.

«No confundan acercamiento con progresión de grado o con permisos porque son cuestiones distintas y tienen requisitos distintos», ha dejado claro Marlaska en la sesión de control en el Congreso en respuesta al diputado del PP Javier Maroto, que ha criticado duramente el anuncio del Ejecutivo de acercar presos etarras a cárceles del País Vasco.

Sobre este asunto, Marlaska ha reiterado que el Ejecutivo aplicará la Ley penitenciaria de forma «individualizada», siguiendo el principio de «legalidad» y con «transparencia».