Santamaría se desentiende del censo del PP: «Yo no he estado en el aparato» Soraya Sáenz de Santamaría, en Palma de Mallorca para hacer campaña. / Atienza (Efe) La baja participación de afiliados en el proceso sucesorio enciende el debate en el partido NURIA VEGA Madrid Miércoles, 27 junio 2018, 10:08

Soraya Sáenz de Santamaría se ha aferrado a sus seis años y medio en la Moncloa para no entrar en si el censo del PP, que registra 869.535 militantes, está o no inflado. «Yo no lo sé, yo no he estado en el aparato del partido, quizá podrá contestarlo algún otro candidato, tanto Dolores (Cospedal) como Pablo (Casado), que sí estaban allí», ha despejado la pregunta en los pasillos del Congreso.

Desde que ayer se supo que sólo el 7,6% de los afiliados se han inscrito para elegir al sucesor de Mariano Rajoy el próximo 5 de julio, el debate sobre las normas internas se ha desatado en el partido. Tanto Casado como el aspirante José Ramón García-Hernández han reclamado ampliar el plazo para que los militantes regularicen las cuotas y puedan participar en la designación del futuro presidente. Aunque, en realidad, los estatutos del PP recogen que una vez convocado el congreso, la militancia tendrá 15 días para apuntarse.

Tiempo de sobra, según Cospedal. «Ponernos a discutir sobre las reglas del juego una vez que las hemos aprobado todos, no le veo el sentido», ha advertido en RNE.

A la misma hora, en otra entrevista en Onda Cero, Fernando Martínez-Maillo ha coincidido en que este es el procedimiento que el PP se dio por unanimidad en el último congreso. De ahí que el coordinador general haya pedido a los aspirantes que «se centren en el proceso interno más que mirar a las normas que se aprobaron hace ya tiempo e incluso con los votos de ellos».