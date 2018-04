Bartomeu pide libertad para los políticos catalanes presos Bartomeu junto a Carles Puigdemont, durante un partido del FC Barcelona. / EFE El club azulgrana desplegará un tifo que rezará 'Barça, Barça, Barça' y no las referencias secesionistas como pedían los independentistas CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 18 abril 2018, 21:02

El FC Barcelona, como viene haciendo durante la etapa de Josep María Bartomeu, trata de mantener una cierta equidistancia en todo lo que afecta a la situación política catalana. El club presentó este miércoles el tifo que desplegará antes del inicio del partido de la final de Copa ante el Sevilla.

La enorme pancarta rezará 'Barça, Barça, Barça' en referencia a uno de los artículos que firmó Manuel Vázquez Montalbán, uno de los culés más ilustres, en la revista Triunfo en los años 60. No hará alusión, en cambio, a la situación política catalana, como pedían desde las plataformas secesionistas y desde algunos sectores del club.

La decisión, como la de que el presidente acuda al palco de autoridades junto al rey Felipe VI, escuece entre los sectores secesionistas del aficionado azulgrana, como irritó la decisión que tomó la junta directiva el pasado 1 de octubre de no suspender el partido que el Barça jugó contra la UD Las Palmas en el Camp Nou, después de las cargas policiales durante la jornada del referéndum.

Bartomeu en cualquier caso, hizo este miércoles un guiño al soberanismo, pues reclamó «respeto» para «resolver» el «conflicto» político catalán y pidió la libertad para los nueve dirigentes independentistas presos. «Pedimos respeto por nuestras instituciones, por la libertad de expresión y por el derecho a decidir de todos los pueblos», ha asegurado Bartomeu, durante la presentación de un libro sobre Vázquez Montalbán y su relación con el FC Barcelona.

«Pedimos respeto por las mayorías, pero también respeto por las minorías y por la discrepancia», según el máximo mandatario blaugrana. «Pedimos, ha señalado, respeto por el significado de la palabra justicia, una justicia que permita acabar con la insólita situación de prisión provisional que sufren, no sólo los políticos, sino también Sandro Rosell». Y ha emplazado a los partidos políticos que, por «respeto a Cataluña», hagan todo lo posible para formar un Gobierno que permita «salir de esta situación en la que nos encontramos».

Blanco de los sectores más independentistas

El presidente azulgrana es blanco de los sectores más independentistas del club por mantener posiciones en ocasiones tibias en asuntos políticos. Si Joan Laporta puso el FC Barcelona al servicio de la causa secesionista, a Sandro Rosell se le situaba próximo a las tesis convergentes. Bartomeu también ha colaborado con el soberanismo, facilitando el Camp Nou para conciertos y actos reivindicativos, pero su perfil es menos político que el de sus antecesores.

«El Barça, ha dicho, siempre estará al lado de lo que piense la mayoría del pueblo de Cataluña, teniendo también muy presente que representamos una masa social plural, integrada por nuestros socios». «Continuamos sin tener un Gobierno, con políticos elegidos democráticamente en prisión u obligados a vivir en el extranjero, con un clima de tensión palpable en la calle, queriendo resolver los tribunales un conflicto político que debería ser resuelto por los políticos», ha señalado.

Y de cara al sábado, ha destacado la «oportunidad de aprovechar el marco y el altavoz que supone disputar una final de la Copa del Rey, para defender aquello en lo que creemos. Y queremos aprovechar la celebración de este acto de hoy -por este miércoles-, para empezar a pedir respeto por todos». «El sábado iremos a Madrid a competir y, ojalá, a ganar un título que ilusiona todos los barcelonistas. A los aficionados que asistan al partido, les pido que disfruten del partido y que apoyen al equipo, con fair play, y de una manera cívica y pacífica», ha apuntado.

Y en relación a los pitos al himno, ha dicho que siempre ha pedido que «se respeten todos los símbolos identitarios, del mismo modo que nos gusta que se respeten los nuestros». «Cuando, de manera mayoritaria, nuestra afición se ha expresado silbando, no lo ha hecho por menospreciar ningún símbolo, sino en protesta por determinadas actitudes contra el pueblo de Cataluña en los últimos años», ha rematado. «El sábado, en la final, representaremos el club de la mejor manera posible, aprovechando para trasladar, a todo el que nos quiera escuchar, que no hay otra actitud que la del respeto para salir adelante. Sin respeto no hay diálogo, y sin diálogo no hay solución», ha concluido.

Plantón al Rey

Lo que descarta es lo que le habían pedido las plataformas secesionistas que dé un plantón al Rey. En este sentido, la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Plataforma Pro-Selecciones Catalanas han expresado su apoyo a la movilización que plataformas de peñas han impulsado para que los culés vayan de amarillo en la final. «Animamos a la afición a llevar la camiseta de la 'senyera' o una camiseta amarilla en el momento que suene el himno español», han apuntado desde Manifest Blaugrana.

«Exigimos la libertad de los presos y el retorno de los exiliados. Nos sumamos a la iniciativa. Cuando suene el himno, teñimos de amarillo las gradas del estadio Wanda Metropolitano, llevamos el clamor de libertad hasta Madrid y que lo vea todo el mundo», han apuntado las entidades secesionistas.