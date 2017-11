El futuro del carbón centrarán las PNL del próximo pleno de las Cortes Bancada socialista en las Cortes. / Pérez Se abordarán además a través de preguntas la expropiación forzosa de terrenos para la mina de uranio en Retortillo, medidas de empleo para jóvenes, sanidad e infraestructuras ICAL Viernes, 17 noviembre 2017, 14:55

El pleno que se celebrará el martes y miércoles de la próxima semana en las Cortes de Castilla y León abordará a través de varias proposiciones no de ley (PNL), casi de forma monográfica,el anunciado cierre por parte de Iberdrola de la central térmica de Velilla del río Carrión (Palencia), la prolongación de la vida de estas plantas productoras de energía eléctrica en Europa y la garantía de futuro de la minería en la Comunidad quemando carbón autóctono. Las propuestas serán realizadas por los grupos de Podemos, PP y PSOE, tal y como se señaló hoy al término de la reunión de la Junta de Portavoces.

En la primera comparecencia en rueda de prensa, el portavoz de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, anunció la presentación de una PNL que expondrá la propuesta de su grupo parlamentario como alternativa al cierre de la térmica de Velilla, mediante su reconversión en una planta de biomasa. «El objetivo es preservar todos los empleos y dinamizar económicamente la comarca de Guardo. Para ello pedimos que se inste al Gobierno a que se dirija a la UE y las cuencas puedan ser incluidas en los planes piloto que existen para reindustralizar zonas mineras, ante la inacción de la Junta para que Castilla y León acceda a este proyecto», concretó.

Igualmente, se refirió a la presentación de otra propuesta no de ley para que se proceda a la modificación desde el Estado de la Ley de Impuestos, de cara que se grave al carbón de importación y se logre con ello que el mineral que se consuma en Castilla y León y otras cuencas sea autóctono. «Es un tema de especial trascendencia ya que el PP jamás ha pensado a corto y medio plazo en la minería y pone parches, con un presidente Juan Vicente Herrera compungido y afligido y escudándose en que Iberdrola no tiene corazón al cerrar la térmica de Velilla», ironizó Fernández. En este sentido, reiteró que Podemos es la «única fuerza política» en el parlamento autonómico que plantea una alternativa factible para las térmicas.

«Pretendemos salvaguardar el empleo y confiamos que el resto de grupos se avengan y apoyen nuestras propuestas y voten a favor. El pleno contarán con tres PNL sobre el tema de Velilla y el carbón. La del PP insta en una, que deberá explicar, a que no se cumpla lo acordado por Podemos, PSOE y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Los ‘populares’ no se puede quejar ahora cuando ha puesto alfombras rojas para que las eléctricas se enriquezcan exponencialmente a costa de la pérdida de empleo y del futuro de las zonas mineras. Lo que están haciendo estos días es un ejercicio de hipocresía y tartufismo política», dijo Pablo Fernández.

Además del tema del carbón, Podemos planteará una PNL sobre servicios sociales y otra para reformar la Ley de Publicidad Institucional donde se pide que se incorpore a los representantes de los trabajadores en la Comisión de Seguimiento de la Televisión en Castilla y León. Además, en el apartado de preguntas al Ejecutivo autonómico, Podemos realizará una para que la Junta explique por qué se va a proceder a la expropiación urgente de terrenos para que la empresa Berkeley construya una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), siendo la única administración que defiende el proyecto.

Monografía minera

Por el Grupo Mixto, su portavoz y procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, se refirió al hecho de que el pleno de la próxima semana será «casi monográfico» sobre la situación de la térmica de Velilla» y se postuló a favor de que «ojalá exista un acuerdo» en las PNL que se presentarán al respecto. «Esperamos que no se asista a algo lamentable y que no exista consenso entre los tres grupos que las presentan sería dramático. No debe ser un cruce de acusaciones políticas cuando lo que tiene que primar es el futuro laboral de los empleados en Velilla y sería insultante que se instrumentalizara su desgracia», consideró.

«Es el momento de buscar alternativas y soluciones y en eso tenemos que trabajar los grupos parlamentarios junto a los técnicos y especialistas y hasta el miércoles hay margen para presentar una resolución conjunta para las tres PNL en el tema de las térmicas y el carbón. Lo de que de las empresas eléctricas y las multinacionales no tienen corazón, como apunta ahora Juan Vicente Herrera, ya lo dijimos otros hace mucho tiempo cuando Lactalis decidió cerrar Lauki en Valladolid y se nos tildó de radicales», añadió.

A su vez, recordó que el Grupo Mixto realizará una pregunta a la Junta sobre la expropiación forzosa impulsada por la Junta para favorecer la mina de uranio en Retortillo (Salamanca). «Herrera se tiene que dar cuenta de que la multinacional Berkeley solo quiere su beneficio y esta expropiación urgente está absolutamente injustificada cuando el proyecto está paralizado en diferentes instancias. No aceptamos que se condene a la agricultura y ganadería de la zona cuando esta explotación minera va a durar diez años de acuerdo a lo proyectado, repitiéndose al concluir la actividad lo que está pasando ahora con la térmica de Velilla», denunció.

Empleo e infraestructuras

Por su parte, el portavoz del Grupo de Ciudanos, Luis Fuentes, anunció la presentación de una proposición no de ley sobre las infraestructuras en Castilla y Léon. «Como las otras PNL girarán sobre las térmicas y la minería, nosotros queremos impulsar un plan de consenso que evite propuestas electoralistas en el corto plazo. La idea es lograr un plan con un horizonte de 15-20 años que de verdad consiga vertebrar Castilla y León con las dotaciones precisas», explicó.

Fuentes precisó que su grupo parlamentario realizará preguntas sobre los acuerdos de legislatura alcanzados con el Grupo Popular. Una se referirá a las medidas para impulsar el acceso a un primer empleo en los jóvenes de Castilla y León y el destino importante de una partida económica que incentive la contratación de un colectivo vulnerable que tiene que dejar la Comunidad por falta de oportunidades laborales. Otras interpelaciones aludirán a los cursos formativos sobre reinserción laboral en Castilla y León y los escasos resultados que se dan en este ámbito; la implantación de urgencias pediátricas en el medio rural ante la escasez de especialistas de este tipo; y el desarrollo del acuerdo para reducir las tasas universitarias al ser de las más altas del país.

En cuanto al tema minero, Fuentes criticó que para algunos grupos políticos en las Cortes de Castilla y León «parece que su postura no es la misma que la que sus compañeros defienden en el Congreso de los Diputados y lo evidente es que hay que respetar la legalidad que viene marcada a las empresas desde Bruselas. Ahora a Juan Vicente Herrera le pille el toro y quiere modificar en la térmica de Velilla la realidad como ya se dio con el cierre de la central nuclear de Garoña».

No cerrar las térmicas en Europa

Desde el Grupo Parlamentario del PP su portavoz, Raúl de la Hoz, explicó que su grupo instará a en una PNL al Gobierno para que no se atienda la petición en el Congreso de los Diputados por parte del PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU «y no defienda en Europa el cierre inmediato de las centrales térmicas». En este sentido, sostuvo que una parte de lo que los ‘populares’ piden «tiene fácil hoy solucionarlo» el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con su presencia en Valladolid. «Debe atender lo que le ha pedido su partido en Asturias y coincide con lo que hacemos nosotros aquí con Velilla y tiene una oportunidad única para retractarse y rectificar su posición favorable a la clausura de las centrales térmicas de carbón en nuestro país», indicó.

Por ello, el PP solicita que los demás partidos apoyen su propuesta para que la vida útil de las centrales térmicas no tengan como horizonte hasta 2025, como se propone desde el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, si no que se impulse la ampliación de su actividad hasta 2030 como se pretende también desde Alemania y Polonia . «Deben defender los mismo que nosotros, e instar al Gobierno a negociar que las térmicas pueden seguir quemando carbón y no ponerse la chaquetilla en el Congreso de los Diputados y al cruzar luego la sierra de Guadarrama y volver a Castilla y León se coloquen el casco de minero. Evitar el cierre de térmicas se lo piden compañeros del PSOE a Pedro Sánchez en Asturias y Velilla y no se pueden vender fuegos de artificio»

A su vez, Raúl de la Hoz crítico a Podemos por ofrecer como alternativa en una PNL la reconversión de la central térmica de Velilla en una planta de biomasa o la del PSOE para adoptar medidas legal que eviten el cierre. «En el caso de Podemos es inviable ya que solo se producirían 20 megawatios cuando la actual generación de energía eléctrica equivale a una potencia de 500. Además, se trata de una incongruencia ya que este partido se opone a que se construya una planta de biomasa en Cubillos del Sil y ahora la pide para Velilla y hay que ser serios. En cuanto a las medidas legales que reclaman los socialistas eso ya se ha hecho con un real decreto impulsado desde el Gobierno para que sigan quemando carbón todas las térmicas», concluyó.