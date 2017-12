Calvo ve como una «paso adelante» el respaldo de la UE al carbón y a las centrales térmicas hasta el 2030 Central térmica de Compostilla. / César Sánchez El alcalde de Páramo cree que es una «pequeña victoria» para mitigar las consecuencias del proceso de transición del sector minero CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 21 diciembre 2017, 14:28

El alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo, aplaude la decisión del Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea que acordó fijar en el 27% la cuota de consumo energético procedente de energías renovables en cada uno de los Estados miembro de cara al año 2030 lo que prorroga la vida de las centrales térmicas dado que hasta ese año podrán seguir recibiendo subvenciones.

Considera que se trata de una «pequeña victoria» y un «paso adelante» que permitirá mitigar las consecuencias del proceso de transición para el sector minero y las centrales térmicas. «Cualquier noticia que permita que la transición sea menos abrupta, no sea un desplome de hoy para mañana, es algo bueno», indicó.

El también vicepresidente de la Diputación para El Bierzo es consciente de que el carbón «tiene fecha de caducidad» y que algunas de las centrales térmicas «están a punto de acabar su vida útil» pero entiende que «eso no quiere decir la transición no sea moderada y poco a poco, sin que el golpe sea tan rotundo».

Calvo considera que la decisión de la UE es fruto de la defensa del carbón del Gobierno y del cambio de rumbo del Ministerio de Industria con Alberto Nadal al frente pero tiene claro que que «aunque es una buena noticia no será vista igual por parte de todos los sectores como el ecologista y otros partidos».

Una situación que el regidor lamenta especialmente porque considera que aquellos que defienden el fin de las térmicas no hablan de alternativas para garantizar el empleo en las cuencas. «No veo a nadie que ponga sobre la mesa una solución. El carbón no pero no proponen nada que palíe la pérdida de empleo directo que va a suponer esta decisión».