La UCO 'peina' la sede de la constructora que hizo el geriátrico

Uno de los focos centrales de la operación 'Hulla' estaba ayer en la sede de la constructora Alcedo de los Caballeros, ubicaba en el polígono industrial El Masgaín en Pola de Lena. Y es que esta empresa fue la encargada de ejecutar la construcción del geriátrico La Minería de Felechosa (Aller) por 31 millones de euros, y de donde pudo salir el dinero que regularizaron, en la última amnistía fiscal, el ex secretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y el ex presidente del Montepío, José Antonio Postigo. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegaron a la nave a las tres menos diez de la tarde; se adentraron rápidamente en su interior sin salir de los dos vehículos camuflados. Los diez agentes realizaron un exhaustivo registro que finalizó a las once y cuarto de la noche. El propietario de la empresa, Juan Antonio Fernández, quedó detenido.

Poco después de la llegada de los agentes responsables de la investigación, acudían hasta el lugar la hija del constructor y su abogado, Miguel Valdés Hevia, que lo acompañaron durante el registro de las instalaciones. En el interior, se echaron las persianas en las dos únicas ventanas que hay en la fachada del edificio. Detrás del portón metálico se escuchaba el ajetreo y, a través de la puerta acristalada, se podría observar el importante volumen de documentación requisada y que era introducida en los vehículos camuflados de la Guardia Civil. Tras la investigación documental, llegó el análisis informático.

Eran las ocho menos diez de la tarde cuando salían del interior la hija de Juan Antonio Fernández y el letrado, quien rechazó hacer cualquier tipo de declaración sobre la operación alegando el decreto del secreto sumarial por parte de la autoridad judicial. Regresaban poco después para proseguir con el registro del edificio.

Los agentes revisaron documentación en la empresa hasta las once y cuarto de la noche

La expectación del bullicioso polígono -hay constantemente un importante volumen de tráfico por la presencia de talleres mecánicos y un gran bazar- se generó ya desde primera hora de la mañana. A la puerta de la nave industrial estaba apostada una patrulla de la UCO vigilando que nadie pudiera entrar en el interior. Fue una jornada larga en la que los propios agentes se hicieron bocadillos en el maletero del coche a la hora del almuerzo; también a media tarde llevaron más alimentos al interior del edificio.