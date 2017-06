Al volante, ni alcohol ni drogas La Guardia Civil pone en marcha un dispositivo de control especial con motivo de la noche de San Juan en colaboración de dos voluntarios de Aspaym víctimas de accidentes de tráfico para concienciar a los conductores sobre las graves consecuencias de las imprudencias al volante A. CUBILLAS Viernes, 23 junio 2017, 13:57

La noche de San Juan es sinónimo de fiesta y de diversión. Pero también de excesos y de peligros. Sobre todo al volante. Por ello, la Guardia Civil de León ha puesto en marcha un dispositivo especial para el control del consumo de alcohol y drogas paras las jornadas del 23 y 24 de junio.

Un dispositivo al que se han sumado Juan y Vicente, dos voluntarios de Aspaym para concienciarles de la importancia de respetar las normas de circulación y de evitar el alcohol y las drogas en la conducción. Al fin de cuentas, nadie mejor que ellos sabe lo que es cambiar las ruedas.

“Les traslado que no beban, que no circulen deprisa y que no tomen drogas al volante para que no cambien las cuatro ruedas del coche por las cuatro ruedas de la silla”, señaló Vicente, que perdió la movilidad tras un accidente de motocicleta.

La subdelegada del Gobierno, María Teresa Mata, mostró el agradecimiento a los voluntarios por este esfuerzo “meritorio” de contar sus “durísimas” experiencias al resto de los conductores porque “ver in situ las consecuencias de un accidente nos afecta a más a la hora de ser responsables y de mantener una actitud correcta ante el volante”.

Porque aun con independencia de que la mayoría de los conductores ejercen una actitud responsable y ejemplar aún existe una tasas “inaceptable” de consumo de alcohol y drogas al frente del volante. Es más, durante el control del 5 al 11 de junio se controlaron 3.744 vehículos de los que 27 dieron positivo en alcohol y 23 en drogas.

Imagen. Un voluntario de Aspaym intenta concienciar a un motorista. / A.C.

Porque el alcohol y las drogas junto con la velocidad siguen siendo las principales causas de los accidentes de tráfico, estando detrás de uno de cada tres siniestros, un porcentaje que en León se eleva por encima del 40%.

“Creo que todos esfuerzos que se hagan para lanzar un llamamiento al no consumo nos parece poco y sobre todo en una época pre-vacaciones donde hay muchos desplazamientos y donde la seguridad de todos dependen de que cumplamos las normas”, señaló Mata.

Un mensaje que no sólo cala entre los conductores que en su mayoría vienen concienciado que al volante cero alcohol y cero drogas. “Aunque sea una noche especial ni alcohol ni drogas al volante eso ningún día”, señaló un conductor que arrojó un resultado de 0,0, al igual que un motorista que remarcó la importancia de estos controles “para concienciar de los riesgos que existen”.

Un dispositivo que ha arrojado un cien por cien de negativos durante la primera hora de su desarrollo. Un pleno que todos anhelan que sea el resultado al término de este control especial.