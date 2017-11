Las ventas del Black Friday superan las expectativas de los comerciantes leoneses Escaparate de un comercio anunciando el Blaclk Friday. El Viernes Negro ya se ha consolidado en los establecimientos de la provincia, convirtiéndose en el arranque de la campaña navideña SANTIAGO FERNÁNDEZ León Lunes, 27 noviembre 2017, 14:18

El Black Friday ha superado cualquier expectativa previa generada entre los comerciantes de León, quienes han constatado un aumento considerable en el número de compras por parte de los leoneses. “Cada vez está cogiendo más auge este tipo de festividad”, indica el responsable del sector comercio de la Federación Leonesa de Empresarios, Alfredo Martínez.

Esta particular versión de la campaña, que tuvo su origen en EEUU, cada vez tiene más implantación entre los clientes y vendedores leoneses, dejando una valoración positiva entre las principales asociaciones de comerciantes. “He visto movimiento en las tiendas, he visto bolsas y he visto actividad económica”, recalca Javier Menéndez, presidente de la Asociación Leonesa de Comerciantes.

El black Friday leonés, que ha ocupado todo el fin de semana y se ha unido al Ciber Monday, ha adelantado definitivamente la campaña de Navidad, dando el pistoletazo de salida a las compras navideñas y siendo la antesala de las rebajas. “Hemos visto mucha gente que te pide que te lo envuelva para Navidad”, admite Menéndez.

Aunque la primera quincena del mes de diciembre se mantiene como el período de mayor actividad para realizar las compras navideñas, el mes de noviembre sigue consolidándose como uno de los preferidos por los españoles para comprar. Según un estudio de Deloitte, el 31% de las compras para estas Navidades se llevarán a cabo en noviembre, aprovechando los grandes descuentos que realizan las marcas con motivo del Black Friday, frente al 33% de la primera quincena de diciembre.

Cada vez más españoles se suman a comprar durante este período promocional que tiene lugar el último fin de semana de noviembre. El impacto del Black Friday no sólo se siente en el calendario de compras, sino que además cada año supone un porcentaje mayor del presupuesto navideño, habiendo incrementado en un 6% respecto al año pasado, según el estudio de Deloitte.