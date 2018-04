PP y Cs vencen el pulso a la oposición y Ordoño II reabrirá al tráfico y sin carril bici en dos meses Obras en Ordoño II. / Inés Santos Ciudadanos denuncia el «oportunismo» del PSOE y Ana Franco recuerda a José Antonio Diez que el PSOE criticaba en 2016 la peatonalización mientras que toda la oposición acusa al PP de «intercambiar cromos» con la formación naranja A. CUBILLAS León Viernes, 27 abril 2018, 14:14

Ordoño II se mantendrá como un vial de único sentido abierto al tráfico de vehículos. Es la decisión con la que PP y Ciudadanos acudían al pleno de este viernes en el consistorio de San Marcelo y la misma ha sido defendida con 'uñas y dientes'.

Para el PP no hay duda: Ordoño II debe mantener su estructura actual. Y para Ciudadanos tampoco. Bajo su criterio es lo más conveniente y es lo necesario para atender las necesidades de vecinos y comerciantes. Incluso la responsable del área de Urbanismo, Ana Franco, ha recordado al PSOE -artífice del pleno extraordinario de esta jornada- que en 2016 criticaba una posible peatonalización.

Ambos, unidos, vencieron el pulso a PSOE, UPL, León Despierta y León en Común y con su mayoría rechazaron de lleno la peatonalización de Ordoño II. Ni el alcalde ni su equipo fueron «valientes», como así le reclamó la oposición, que puso a su disposición sus 13 votos, para retomar un proyecto que, según recordaron, el PP abanderó desde su llegada al poder.

No es no... a peatonalizar No hubo sorpresas. El guión se cumplió a pies juntillas. PP y Cs echaron abajo la propuesta de retomar la peatonalización de Ordoño II a pesar de que PSOE, UPL, León Despierta y León en Común emplazó al alcalde de León a ser «valiente» y coger sus 13 votos e impulsar un proyecto que nació del seno del PP. Y así se lo recordó el líder del PSOE, José Antonio Diez, dando lectura a más de una decena de titulares en los que Antonio Silván defendía la restricción del tráfico en el vial central de la capital leonesa. Sin embargo, el «no» se mantuvo pese a la exposición y los argumentos técnicos y económicos que expusieron los miembros de la oposición y que avalan el proyecto de peatonalización. De ahí que desde la bancada de la oposición entendiesen esa «cobardía» del PP como un «intercamio de cromos» entre los populares y Ciudadanos. Y así lo advirtió María Hernández, concejala de León Despierta, que advirtió a Silván de las bondades del proyecto cuando Ciudadanos quiere acometer esa peatonalización cuando gobiernen. «Tiene 23 votos para sacar este proyecto al no ser qeu realemente estén jugando a los cromos para que Ciudadanos siga ocupando los sillones».

Prefirió mantenerse al lado de su socio de gobierno Ciudadanos, sin apenas esgrimir una defensa para rechazar la peatonalización de Ordoño. Y así fue entendido de lleno por la oposición.

«Juego de cromos»

María Hernández (León Despierta) entendió la negativa del PP a un «juego de cromos» y lamentó que el PP no esté gobernando para los ciudadanos sino para ocupar sillones. Además, recordó a Silván que la peatonalización es el tercer proyecto que 'tumban' al PP junto con la instalación del Conservatorio en la 'barriga' del Reino de León y la planta de biomasa.

En la misma línea, se refirió Victoria Rodríguez, portavoz de León en Común, que lamentó que el PP «sacrifique» a todo por garantizar el poder. Por ello, emplazó al alcalde a no dejarse chantajear por cuatro concejales. «No escuchen cantos de sirenas que sólo buscan un rendimiento político y sí a las miles de personas que están a favor de la peatonalización, a las directrices europeas y a la estrategia española de movilidad sostenible».

Rodríguez además remarcó la oportunidad «histórica» que está perdiendo León para cambiar la ciudad frente al gasto de más de medio millón de euros para cambiar los maceteros. «Somos como los nuevos ricos que cambian las cortinas cuando no tienen dinero», remarcó Rodríguez, que concluyó incidiendo en la necesidad de cambiar la mentalidad de las personas, recuperar los espacios para el vecino y fomentar el uso de la bici y el transporte público.

Bici Crítica La 'bici' toma Ordoño II y exige al Ayuntamiento seguir el ejemplo de la calle Ancha y ejecutar su peatonalización

Argumento similar el que utilizó el portavoz de la UPL, Eduardo López Sendino, que agradeció al PSOE la solicitud del pleno monográfico por «estar en tiempo de modificar el proyecto. El leonesista recordó que la peatonalización fue una apuesta del PP. Es más, recordó a Ana Franco que la UPL siempre apoyó la peatonalización de Ordoño y se preguntó qué más criterio ecológico que la peatonalización de la principal arteria de León.

Y por ello, su única justificación fue la misma que sus compañeros en la bancada de la oposición. «Entiendo que pretenda una estabilidad de gobierno pero eso nunca en contra de interés de la ciudad, los leoneses ni de los propios intereses de este Ayuntamiento», sentenció.

Amilivia y la Calle Ancha como ejemplo

Oposición que remarcó la imperiosa necesidad de una peatonalización, no sólo por el clamor de la sociedad, sino por responder a criterios medioambientales y ser un proyecto avalado por estudios económicos y de tráfico.

Pero el PSOE fue más allá. En su intento en vano por lograr un cambio de actitud, José Antonio Diez emplazó a alcalde a seguir los pasos de su homólogo Mario Amilivia en la calle Ancha.

«Comparto con Sendino que un alcalde debe ser valiente porque de sus decisiones depende el futuro de la ciudad», ha advertido. Para añadir: «Usted cree que Amiviliva no fue valiente. Usted cree que fue más sencillo peatonalizar la Calle Ancha que era una actuación pionera. No, no fue sencillo pero fue valiente y lo hizo porque apostaba por cambiar la ciudad».

Además, a Gemma Villarroel (Ciudadanos), Diez (PSOE) le ha recordado que «es curioso que diga que nadie quiere la peatonalización ahora» al mismo tiempo que le recordaba que la formación naranja utilizó a algunos de sus representantes públicos para variar el signo de una encuesta online abierta desde los socialias.

Defensa tibia del PP

Motivos que, sin embargo, fueron desoídos tanto por PP como por Ciudadanos. Con una diferencia. La responsable de Urbanismo se limitó a cargar contra el PSOE del «tranvía» e incidir en la urgencia de la rehabilitación de Ordoño II tras más de 19 parcheados en 20 años, sin esgrimir los fundamentos de su negativa a la peatonalización.

«Me sorprende que el portavoz del fracaso tranvía quiera ser portavoz de la movilidad de León», señaló Franco, a la par que recordó que gobernar es tomar decisiones y la necesidad que existía de mejorar Ordoño II con aceras y firme.

Franco al igual que desde la bancada de Ciudadanos, señaló que el debate está fuera de lugar y lo calificó de «oportunismo político». «Llegan dos años tarde y con un cambio de piñón. En la vida hay que tener respeto a los leoneses».

«Oportunismo política»

No así la formación naranja. Gemma Villarroel calificó de «oportunismo» al PSOE e incidió en su apuesta por la peatonalización de Ordoño II, eso sí, con un proyecto serio que implicase, entre otras cuestiones, una rotonda en San Francisco y doble sentido en Gran Vía de San Marcos.

«La peatonalización requiere de un proyecto serio y no la irresponsabilidad de poner bolardos y pintar el carril bici. Además la obra que se está acometiendo ahora permitirá llevar a cabo esa restricción del tráfico sin grandes esfuerzos económicos», señaló Villarroel, que además recordó que no se puede comparar el proyecto de la calle Ancha con el de Ordoño que cuenta con aceras amplias, de más de cinco metros.

Planteamiento que sirvió a la oposición para recordar al PP las bondades de un proyecto que hasta Ciudadanos impulsará una vez que llegue al gobierno. Sin embargo y tras más de una hora de intenso debate, no hubo cambio de posturas y Ordoño II se reabrirá al tráfico en dos meses y sin carril bici.