Las 'turbo rotondas' podrían llegar a León para mejorar la movilidad en la intersección entre Miguel Castaño y Fernández Ladreda Rotonda donde se instalaría el nuevo sistema de circulación. El concejal de Movilidad, Fernando Salguero, reconoce el pre-proyecto para instalar este novedoso sistema de circulación y acabar con la rotonda del 'KFC', aunque están pendientes de cómo se comportan y el uso que van teniendo en otras partes de España

El Ayuntamiento de León estudia la opción de instalar una novedosa solución a la intersección de las calles Alcalde Miguel Castaño y Fernández Ladreda.

Las denominadas ‘turbo rotondas’, que están siendo utilizadas ya en diversas ciudades españolas, parecen convencer al actual equipo de Gobierno y al concejal de Movilidad, Fernando Salguero, quien ha reconocido a este periódico los estudios que se han realizado para comprobar el buen funcionamiento de estos cruces.

«Hay que ver cómo se comportan y el uso que van teniendo», ha asegurado el edil, que durante su mandato ha llevado a cabo diferentes campañas de educación vial centradas en el correcto acceso y utilización de las rotondas en la ciudad de León.

La Concejalía de Movilidad está estudiando la posibilidad de ir introduciendo este sistema de circulación que está funcionando bien en Europa. De momento, gana papeletas para ser la prueba de muestra la glorieta del ‘KFC’, pero no se descarta que si funcionase aquí las ‘turbo rotondas’ aparecieran en otros cruces conflictivos de la ciudad.

Actualmente, existe un pre-proyecto para actuar sobre la intersección de Alcalde Miguel Castaño y Fernández Ladreda y los ejemplos de ciudades asturianas y Santander ha motivado que se acoten los plazos para presentar una propuesta en firme sobre esta novedosa forma de circulación.

Ejemplo de turbo rotonda.

Logroño debate su instalación

Las rotondas parecen una buena solución para las intersecciones, pero no pocos conductores las encuentran «confusas». Este es el argumento planteado por el Ayuntamiento de Logroño con la intención de implantar estas denominadas ‘turbo rotondas’.

Un edil socialista en ese consistorio ha ofrecido los siguientes datos: un 75% de los conductores no sabe circular correctamente en una rotonda; un 68% toma el carril inadecuado; un 77% no sabe distinguir entre cambio de sentido y de circulación; y un 20% no utiliza para nada el intermitente al entrar en una rotonda.

Además, ha recalcado que un 45% de los conductores, según datos de la DG, usan el carril interior para salir de la rotonda y un 15%, incluso, hace las rotondas rectas, sin respetar ningún carril.

El origen y forma de uso de las 'turbo rotondas'

Las ‘turbo rotondas’ fueron desarrolladas en Holanda en 1998 «dando más fluidez y seguridad» a las glorietas. «La filosofía es que hay que saber dónde se quiere ir al entrar en la rotonda».

Una vez que se conoce el destino «solo se trata de ponerse en el carril adecuado y seguirloporque no se puede cambiar, hay línea continua». De este modo, se usaría el carril exterior para salir por la primera y segunda salidas de la rotonda, y el interior para las salidas número tres y cuatro.

Al no tener que cambiar de carril, «se neutraliza el riesgo de golpe lateral y, además, el radio de curvatura obliga a reducir la velocidad», lo que incrementará la seguridad en la circulación.

En 2009, estas ‘turbo rotondas’ llegaron a España y, ocho años después, León estudia sumarse a este nuevo sistema de circulación para los puntos más conflictivos de la capital.