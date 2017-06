El sector ferroviario de León guarda cinco minutos de silencio para denunciar el incremento de las agresiones Comisiones Obreras citó a los empleados a las puertas de la estación de Adif de León en señal de denuncia por el incremento del número de agresiones que se ha producido dentro del sector INÉS SANTOS León Miércoles, 28 junio 2017, 17:06

Son frecuentes las noticias de trabajadores que han sido agredidos al prestar un servicio público, pero no por ser algo habitual deja de ser un problema muy grave y que cada día causa más conflictos.

Especialmente preocupante es la situación que viven en el sector ferroviario y que les ha obligado a convocar cinco minutos de silencio en protesta por las agresiones que los trabajadores del sector están soportando. Las últimas noticias llegan del Metro de Madrid donde las agresiones, verbales y físicas han tenido graves consecuencias. «Somos la cara de la empresa estamos sufriendo y ya hay registradas un montón de denuncias y algunas con resultados graves y gente hospitalizada», ha explicado el responsable de CCOO del sector ferroviario en la provincia, José Manuel Cruz.

Los trabajadores leoneses del sector no han sufrido hasta el momento ningún tipo de agresión a excepción de las broncas del día a día, pero piden mayor seguridad en su trabajo. «El sindicato propone a la empresa que vigile estas situaciones y aporte los medios de seguridad necesarios para que esto no suceda», las peticiones de los afectados no son muy exigentes, pero si muy necesarias para mantener la seguridad en sus puestos de trabajo.

A través de estos cinco minutos de silencio también pretenden «sensibilizar al público» para que sean conscientes de que «detrás de la ventanilla hay un trabajador y el no es el responsable de la mala gestión».

Plazos del Soterramiento

José Manuel Cruz valoró los plazos del Ministro de Fomento sobre el soterramiento manifestando que se encuentran «a la espera de ver que pasa». El responsable del sector ferroviario de CCOO considera que es una «infraestructura complicada» y critica que «León está como está, por culpa de quien está».