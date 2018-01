Tatoo garci dona juguetes por tatuajes El tatuador leonés vivirá hasta este miércoles intensas jornadas para acoger 100 citas en la que realiza pequeños diseños a cambio de 30 euros en juguetes Garci este martes durante uno de sus tatuajes. / S. Santos N. BRANDÓN Martes, 2 enero 2018, 19:55

En los escaparates de Tatoo Garci no cabe ni un juguete más. Son días intensos para el tatuador leonés que durante este martes y miércoles lleva a cabo jornadas maratonianas para poder acoger todas las citas posibles dentro de la campaña ‘Una sonrisa, un juguete’. En colaboración con Cruz Roja, Garci realiza un pequeño tatuaje a cambio de 30 euros en regalos no bélicos y no sexistas.

Ya es el tercer año consecutivo en el que Tatoo Garci pone en marcha esta iniciativa en la que puede llegar a donar alrededor de 350 juguetes entre los 100 tatuajes que realizará en dos días. En los dos primeros años las donaciones llenaban la tienda de Tatoo Garci de alimentos básicos para personas sin recursos, pero en esta ocasión el objetivo pretende llevar la ilusión a todos los niños en la mágica Noche de Reyes.

Un vicio que engancha

Garci insiste en que para él es un placer seguir colaborando y ayudando y aunque son dos días de trabajo en el que el tatuador no recibe recompensa económica, el ver que su trabajo puede ayudar a los demás es un ‘vicio’ que le tiene enganchado. «Nunca he ocultado mi profesión y me siento orgulloso de ella y sobre todo demostrado que con algo, que para algunos es tan despreciable, podamos conseguir cosas tan bonitas», finalizaba el tatuador.

De 10 de la mañana a 12 de la noche y de manera ininterrumpida Garci se afana por completar los pequeños tatuajes de esta campaña solidaria que ya se ha convertido en casi un vicio para él. Un sano vicio que marcará la piel de todos los participantes de la iniciativa y la sonrisa de muchos niños.