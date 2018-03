La Subdelegación del Gobierno en León recogerá alimentos para las personas más necesitadas Fachada de la Subdelegación del Gobierno en León. La recogida se realizará hasta el 15 de diciembre | La campaña está dirigida a los funcionarios y todos los ciudadanos que deseen colaborar con la iniciativa ICAL León Domingo, 3 diciembre 2017, 17:25

La Delegación del Gobierno en Castilla y León, ante la proximidad de las fiestas navideñas, pone en marcha de nuevo una campaña de recogida de alimentos no perecederos, con el fin de repartirlos, a través de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) habituales, entre las personas más necesitadas de la Comunidad. La recogida de productos no perecederos será en las nueve subdelegaciones del Gobierno, hasta el 15 de diciembre.

La campaña, que se lleva a cabo entre los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) en la región, también está abierta a todos los ciudadanos de las nueve provincias que lo deseen y quieran depositar alimentos en las dependencias públicas.

Los alimentos recogidos se entregarán posteriormente a las organizaciones no gubernamentales que canalizan en cada provincia esta ayuda alimentaria, mediante sus redes de distribución, a las familias más necesitadas.

Un comunicado de la Delegación del Gobierno señala que los alimentos básicos de primera necesidad que más se necesitan desde los Bancos de Alimentos se encuentran aceite (especialmente de oliva), legumbres (alubias, garbanzos y lentejas), arroz y pasta; leche (en especial entera), queso, almíbar y galletas; alimentación infantil (cereales infantiles y potitos).